События

11:25 15.11.2018

Полиция Киева открыла производство по факту забрасывания подножия Андреевской церкви "коктейлями Молотова"

1 мин читать
Полиция Киева открыла производство по факту забрасывания подножия Андреевской церкви "коктейлями Молотова"

В связи с утренним инцидентом у подножья реконструируемого здания Андреевской церкви в Киеве, когда неизвестные бросили не загоревшиеся "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента), столичные правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

"Следователи начали уголовные производства по ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник ГУ Нацполиции в г.Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В правоохранительном ведомстве отметили, что за совершение правонарушений злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в информации говорится, что во время осмотра сотрудники столичной полиции обнаружили у церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

Позже в четверг в эфире телеканала "112.Украина" А.Крищенко уточнил, что по данным правоохранители, к совершению преступления причастны "не менее четырех человек".

Он также сообщил, что в найденном близ церкви правоохранителями рюкзаке также находились бутылки с зажигательной смесью.

Теги: #андреевская_церковь #полиция #коктейль_молотова
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В подножие Андреевской церкви в Киеве кидали "коктейли Молотова"

В Запорожской области задержали группу вымогателей, в состав который входили бывшие и действующий полицейские

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Харькове

Установлена личность человека, обнаруженного мертвым в автомобиле на Оболони

Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Патрульные, с помощью шантажа отобравшие у мужчины авто, предстанут перед судом

35-летняя харьковчанка сбывала в Киеве прекурсоры под видом таблеток для похудения

Полиция Донецкой области с начала года предупредила более 100 попыток вывоза оружия в другие регионы

В Киеве на стройплощадке отеля на Андреевском спуске взорвали петарды

Завтра вступит в силу Закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

На видеозаписи из киевской синагоги зафиксированы сотрудники другого правоохранительного органа

Более 100 человек пропали без вести во время пожаров в Калифорнии

Турчинов ожидает, что закладываемые в оборонный бюджет Украины на 2019г средства увеличат темпы перевооружения силовых структур

Украина должна выплачивать пенсии всем украинцам, в том числе и проживающим в ОРДЛО - Фрейзер

Работа Кабмина над планом мер по интеграции вынужденных переселенцев близится к завершению

Минрегион планирует обязать гостиницы проектировать 10% номеров для людей с инвалидностью

Украинское правительство не располагает данными о реальном количестве переселенцев

Более полусотни танков, БТР, бронеавтомобилей, ПТРК и минометов передали ВСУ предприятия ОПК

Дело Гандзюк: ВСК определилась с датой выездного заседания в Херсоне

Продажи автомобилей в ЕС упали на 7,3% в октябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА