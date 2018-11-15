Полиция Киева открыла производство по факту забрасывания подножия Андреевской церкви "коктейлями Молотова"

В связи с утренним инцидентом у подножья реконструируемого здания Андреевской церкви в Киеве, когда неизвестные бросили не загоревшиеся "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента), столичные правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

"Следователи начали уголовные производства по ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - сказал начальник ГУ Нацполиции в г.Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В правоохранительном ведомстве отметили, что за совершение правонарушений злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также в информации говорится, что во время осмотра сотрудники столичной полиции обнаружили у церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

Позже в четверг в эфире телеканала "112.Украина" А.Крищенко уточнил, что по данным правоохранители, к совершению преступления причастны "не менее четырех человек".

Он также сообщил, что в найденном близ церкви правоохранителями рюкзаке также находились бутылки с зажигательной смесью.