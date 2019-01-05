События

09:36 05.01.2019

Экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион возглавит богослужение в Андреевской церкви 7 января

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Экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион возглавит богослужение в Андреевской церкви 7 января

В Ставропигии Вселенской патриархии в Украине – Андреевской церкви (Киев) – 7 января в 9.30 начнется Рождественское богослужение, сообщил журналистам экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине епископ Илларион (Рудник).

"Это первое богослужение в Ставропигии – представительстве Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) Томоса об автокефалии", - отмечено в сообщении.

Возглавит богослужение экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине епископ Илларион (Рудник).

После богослужения журналисты смогут пообщаться с епископом Илларионом. Он расскажет, как будут проводиться богослужения в Киевской Ставропигии в дальнейшем.

Теги: #андреевская_церковь #церковь #богослужение
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