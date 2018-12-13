В Киеве в Андреевской церкви проходит первая архиерейская литургия в патриаршей ставропигии

В Андреевской церкви в четверг утром началась первая архиерейская литургия в недавно восстановленной ставропигии Вселенского патриархата в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию 9:30 четверга литургия началась, богослужение возглавляют экзархи Вселенского патриарха.

На богослужение в Андреевской церкви собрались более полусотни человек, преимущественно журналисты. Также среди литургию посетили руководитель Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковаль, советник президента Украины Ростислав Павленко, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

В Андреевской церкви проходят реставрационные работы, в связи с чем часть стен и иконостас покрыты защитными занавесами и строительными лесами.

Как сообщалось, в сентябре 2018г Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

11 октября 2018г по итогам заседания Константинопольского патриархата было принято, в частности, решение восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, "одну из его многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда".

Позже президент Украины Петр Порошенко, сообщая о своем предложении передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху, отметил, что это будет место, где будут проходить службы Божьи Вселенского патриархата. По словам президента, данное предложение было согласовано с церковными иерархами.

17 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", инициированный президентом Украины Петром Порошенко.

Законопроект предусматривает, что Андреевская церковь (адрес: г.Киев, Андреевский спуск, 23), которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

18 октября Верховная Рада разрешила передать в пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве