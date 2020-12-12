Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует открытие отреставрированной Андреевской церкви, которую с 15 декабря смогут посещать посетители, сообщает пресс-служба главы государства.

"Радуюсь, что это уникальный памятник архитектуры, наконец, открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут своими глазами увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большое строительство". Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков", - подчеркнул президент.

Отмечается, что каждое воскресенье и на праздники в Андреевской церкви будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время был восстановлен оригинальный цвет стен, укреплен склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства архитектора Бартоломео Растрелли.

Также в здании установлено современное освещение, а для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

Андреевская церковь является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.