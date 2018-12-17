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22:13 17.12.2018

Объявленные синодом УПЦ (МП) запреты в отношении митрополитов Александра и Симеона не каноничны - архиепископ Евстратий (Зоря)

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Объявленные синодом УПЦ (МП) запреты в отношении митрополитов Александра и Симеона не каноничны - архиепископ Евстратий (Зоря)

Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) разъяснил, что запреты, принятые синодом Украинской православной церкви (Московского патриархата) в отношении участников Объединительного собора - митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), не имеют канонического значения.

"Запреты, объявленные синодом УПЦ (МП) в отношении митрополитов Симеона и Александра (Драбинко), не имеют канонического значения, ведь согласно письмам Вселенского патриарха к ним от 14.12.18 они находились под омофором Вселенского патриарха и как таковые 15.12 вошли на Объединительном соборе в единую ПЦ Украины", - написал архиепископ Евстратий (Зоря) на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Он уточнил, что с момента избрания митрополита Киевского и всея Украины Епифания "все они в автокефальной поместной церкви Украины".

Как сообщалось, синод УПЦ (МП) в понедельник отстранил от должностей митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко), принявших участие в создании объединенной Православной церкви Украины.

Управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что синод освободил от руководства епархией и запретил в священнослужении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил священнослужение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

Митрополит Александр (Драбинко) на своей странице в Фейсбуке в понедельник разместил письмо Вселенского патриарха Варфоломея (оригинал и перевод) от 14 декабря, в котором тот, в частности, указывает: "…мы пришли к решению … принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на Вас каким бы то ни было церковным органом, и полностью принимая все, что Вы делали как епископ и пастырь".

Теги: #зоря #томос #пцу #собор #драбинко
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