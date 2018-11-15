В посольстве США обеспокоены нападением на Андреевскую церковь в Киеве

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность в связи с инцидентом вокруг Андреевской церкви в Киеве и выступает в поддержку права религиозных групп на исповедание веры без вмешательства и нападений.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

Как сообщалось, в четверг утром в реконструируемое здание Андреевской церкви в Киеве были брошены "коктейли Молотова". "…бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, вред не причинен, никто не пострадал", - написал глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) в соцсети Фейсбук.

Позднее он сообщил, что от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения, против которого нападавшие "применили силу и газовый баллончик".

По информации отдела коммуникации полиции Киева, двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви, возгорание не произошло.

Следователи начали уголовные производства по ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Согласно вступившему в силу закону "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривается, что Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Проект закона предлагает внести изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его ст.17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко выразил мнение, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена. "2020 год (запланированный год окончания реконструкции – ИФ) - это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено", - сказал он.