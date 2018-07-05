Состояние Сенцова относительно стабильное, он на витаминах и глюкозе

Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявляет, что состояние его подзащитного относительно стабильное: вторая волна криза еще не наступила, он держится на витаминах и глюкозе.

Д.Динзе в эфире телеканала "112.Украина" в четверг рассказал о встрече О.Сенцова с его двоюродной сестрой Натальей Каплан, в частности, о том, что их общение продлилось около двух часов и, в основном, касалось бытовых тем.

"До этого Олег не хотел встречаться ни с кем из родственников… и не просил свиданий, просил не приезжать", - пояснил Д.Динзе.

Вместе с тем, по его словам, когда наступило время для краткосрочного свидания, О.Сенцов принял решение пообщаться с родными и попросил сестру о приезде.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья О.Сенцова, адвокат, сославшись на слова сестры, рассказал: "По внешнему виду такой же бледный…озабочен тем, что его персоной много занимаются".

Д.Динзе подчеркнул, что О.Сенцов в настоящее время "держится на витаминах и глюкозе" и состояние колеблется от нормального до плохого.

"В голодные обмороки не падает, второго криза не наступило… Если можно так назвать – стабильно состояние. В любое время может быть второй криз. Если он наступит – сразу будет кормление, а пока он держится на витаминах и глюкозе", - добавил адвокат.

Говоря о встрече О.Сенцова с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, Д.Динзе сообщил, что это была очень короткая встреча, которая не касалась ни возможного обмена, ни переговоров по этому поводу.

О.Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов 14 мая 208 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.