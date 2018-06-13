События

14:22 13.06.2018

Transparency International призывает исправить положение об апелляции в законе об Антикоррупционном суде

2 мин читать
Transparency International призывает исправить положение об апелляции в законе об Антикоррупционном суде

Принятый в Украине закон о Высшем антикоррупционном суде предусматривает, что уже рассматриваемые в общих судах первой инстанции дела НАБУ будут завершены там же, следовательно, их апелляция будет проводиться в обход Антикоррупционного суда, что противоречит предыдущим договоренностям с международными партнерами, сообщается на сайте Международной антикоррупционной организации Transparency International (TI).

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма значит, что именно поэтому президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отмечает исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Кроме того, как отмечают в TI Украина, такая норма значит, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года, потому что по меньшей мере полгода займет создание Антикоррупционного суда, и еще 1,5-2 года в двух инстанциях будут рассматриваться сами дела, которые только туда попадут.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС, президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Спикер парламента А.Парубий подписал закон 9 июня. 10 июня документ поступил в администрацию президента Украины.

Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

Теги: #transparency_international #антикоррупционный_суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко намерен на неделе завершить разработку законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд реально создать за полгода, - Сытник

В ЕС ожидают текста принятого Радой закона "О Высшем антикоррупционном суде" для изучения

Директор НАБУ призвал общество и международных партнеров Украины и дальше следить за созданием независимого антикоррупционного суда

Нардепы рассмотрели почти 1,5 тыс. поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Холодницкий прогнозирует запуск Антикоррупционного суда не раньше февраля-марта 2019 , если соответствующий закон будет принят на следующей неделе

Отсутствие антикоррупционных реформ в Украине должно повлечь международные санкции, считает почти половина респондентов

Парубий: наиболее дискуссионными остаются две нормы законопроекта об антикоррупционном суде, по одной из них найдена компромиссная формулировка

Принятие закона об антикоррупционном суде с рекомендациями Венецианской комиссии даст шанс договориться с МВФ о поэтапном повышении тарифов на газ

Рада рассмотрит законопроект об антикоррупционном суде, скорее всего, в мае – Парубий

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские парламентарии призвали усилить киберзащиту ЕС от России, Китая и КНДР

Суд продлил арест Шепелеву еще на два месяца

"Дело Мураева" передано из Генпрокуратуры в СБУ

В Украине в ближайшие сутки пройдут дожди, на юге удержится жара

Зятю испанского короля предписано явиться в течение пяти дней в любую тюрьму Испании для отбытия наказания

Британский премьер высказывается за усиление санкций против России

МинВОТ начало выплаты одноразовой помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам

В Кривом Роге родители снимали в порно собственную 4-летнюю дочь

Украинские спасатели готовятся к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны

Жданов призывает министров спорта стран-участников ЧМ-2018 бойкотировать соревнования на политическом уровне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА