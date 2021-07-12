Медицина

13:59 12.07.2021

"Трансперенси Интернешнл Украина" требует прозрачности закупок оборудования для "Охматдита"

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"Трансперенси Интернешнл Украина" требует прозрачности закупок оборудования для "Охматдита"

"Трансперенси Интернешнл Украина" призывает Министерство здравоохранения Украины провести закупку оборудования для клинической больницы "Охматдит" (Киев) максимально прозрачно с привлечением нескольких участников, а также обнародовать техническое задание к закупке, сроки поставки и ожидаемую стоимость, говорится в пресс-релизе организации.

"Мы были против изменений в законодательство, которые позволили без аукционов закупать необходимое для празднования Дня Независимости в этом году. Однако их все же приняли. Соответственно, единственное, что мы можем сейчас сделать, – требовать, чтобы процедуры проводили максимально прозрачно с привлечением многих участников для экономии", – цитируется в сообщении заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов "Трансперенси Интернешнл Украина" Иван Лахтионов.

По словам главы опекунского совета "Охматдита" Оксаны Корчинской, для быстрой закупки было переделано техническое задание, поэтому неизвестно, совместимо ли новое оборудование с приобретенным ранее. При этом его стоимость составляет более 1 млрд грн.

Согласно сообщению, ранее правительство утвердило перечень объектов, на которые распространяется норма о быстрой закупке, минуя процедуры Prozorro, включив в список инфраструктурные проекты. Соответствующая норма была принята Верховной Радой в июне для подготовки празднования Дня Конституции и 30-летия независимости Украины.

Теги: #transparency_international #охматдет
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