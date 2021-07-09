Законопроект о реформе АРМА может навредить практике управления активами в Украине – заявление антикоррупционных организаций

Transparency International Украина и Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) предостерегли народных депутатов от принятия законопроекта №5141 о реформе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в действующей редакции, поскольку создает новые риски и может навредить практике управления арестованными активами.

Так, эксперты указали на недостатки законопроекта. В частности, они акцентируют на том, что документ может создать предпосылки для блокирования реализации арестованного имущества, которым невозможно эффективно управлять. По их мнению, это приведет к потере стоимости арестованного имущества или к таким расходам на управление им, которые будут значительно превышать его стоимость. Такой подход является экономическим невыгодным и противоречит международным практикам.

В своих выводах антикоррупционные организации также отмечают, что появление нормы, предусматривающей "другой способ управления" активами наряду с реализацией и передачей активов по договору, создает неопределенность, ведь проект закона не содержит ни одного описания любого другого способа управления.

"Завышение пороговой стоимости активов, которые могут передаваться в АРМА, уменьшит объемы активов в управлении агентства, противоречит идее существования органа. Возможность заинтересованным лицам предоставлять АРМА решение суда об отмене ареста на активы создает пространство для злоупотреблений, поскольку любое заинтересованное лицо сможет оставить прокурора за пределами процесса возвращения активов. Отсутствие требования к правоохранителям касательно обязательных консультаций с АРМА о передаче активов в управление не позволит эффективно планировать передачу имущества и должным образом управлять им", – отмечается в заявлении.

По мнению экспертов, указанные нормы предусматривают только ограничение функций АРМА без учета судебной практики, опыта работы Агентства и его зарубежных аналогов.

"Документ не предлагает никаких позитивных изменений и противоречит международным обязательствам Украины относительно менеджмента арестованных активов", - считают в Transparency International Украина.

Вместе с тем Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине в своих выводах обращает внимает на то, что законопроект №5141 не достигнет своих целей и может навредить практике управления активами в Украине: "Он не обеспечивает существенной реформы, а наоборот создает новые риски".

Как сообщалось, 30 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5141 "О внесении изменений в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", который предлагает повысить эффективность системы розыска и управления соответствующими активами и запретить их продажу до вступления решения суда в законную силу.