События

15:47 31.03.2021

Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности украинских городов в 2020г - Transparency International

2 мин читать
Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности украинских городов в 2020г - Transparency International

Мариуполь (Донецкая обл.) стал лидером в двух номинациях рейтинга прозрачности и подотчетности городов 2020, результаты которого представила в Киеве в среду Transparency International Ukraine, сообщается на сайте городского совета.

"У Мариуполя была мечта стать прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины - и это Мариуполь", - сказал мэр города Вадим Бойченко, которому вручили награду.

По словам мэра, прозрачность открыла новые возможности для развития Мариуполя. Первая - это улучшение сервисов для людей, в частности, три открытых Центра предоставления административных услуг, один из которых - крупнейший Мультицентр в Украине. Вторая - привлечение инвесторов: за пять лет город привлек почти EUR200 млн инвестиций в развитие города. Они были направлены на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновления муниципального транспорта. Третья - конструктивный диалог с обществом: через внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии жители вовлекаются в процесс развития города – это программа поддержки ОСМД, общественный бюджет, родительский фонд.

Как отмечается в сообщении, Мариуполь занял первое место в рейтинге прозрачности среди 100 крупнейших городов Украины (86,6 балла), второе место - Львов (85,2), третье – Дрогобыч (Львовская обл., (78,1 балла).

Мариуполь также стал лучшим в рейтинге подотчетности из 50 городов Украины (32 балла), второе место - Львов (22 балла), третье – Покров (Днепропетровская обл., 22 балла).

Transparency International Ukraine оценивает уровень прозрачности городов четвертый год подряд.

Теги: #мариуполь #transparency_international
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 19.03.2021
Минздрав и власти Мариуполя презентовали проект медицинского хаба с университетской клиникой Донецкого медуниверситета

Минздрав и власти Мариуполя презентовали проект медицинского хаба с университетской клиникой Донецкого медуниверситета

18:50 19.03.2021
Работники Азовского судоремонтного просят президента сохранить предприятие

Работники Азовского судоремонтного просят президента сохранить предприятие

04:52 14.03.2021
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм на честь погибших украинских военнослужащих

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм на честь погибших украинских военнослужащих

12:20 04.02.2021
В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

10:51 28.01.2021
Украина на три пункта улучшила показатель восприятия коррупции в 2020 году - Transparency International Украина

Украина на три пункта улучшила показатель восприятия коррупции в 2020 году - Transparency International Украина

11:30 25.01.2021
Порошенко: обстрел Мариуполя пророссийскими боевиками – преступление без срока давности

Порошенко: обстрел Мариуполя пророссийскими боевиками – преступление без срока давности

08:00 20.01.2021
В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

В Мариуполе 3 человека погибли в результате отравления природным газом

18:26 10.12.2020
В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

В Мариуполе задержали жителя Торецка, взявшего заложников и угрожавшего взорвать отделение банка

16:56 02.11.2020
Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

16:38 02.11.2020
Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Работа комиссии на округе №87 заблокирована вторые сутки - глава ЦИК

Кабмин утвердил обновленный состав Совета по господдержке кинематографии

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Киев внедряет более жесткие карантинные меры, которые продлятся до 16 апреля - Кличко

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Полтава намерена провести road show регионального бизнеса в Израиле – встреча посла с мэром

Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

Марина Порошенко призывает правительство выделить Киеву квоту на прямую закупку вакцин

Кабмин ввел запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах

Украина благодарит Конгресс США за поддержку в военной сфере – Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА