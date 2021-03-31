Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности украинских городов в 2020г - Transparency International

Мариуполь (Донецкая обл.) стал лидером в двух номинациях рейтинга прозрачности и подотчетности городов 2020, результаты которого представила в Киеве в среду Transparency International Ukraine, сообщается на сайте городского совета.

"У Мариуполя была мечта стать прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины - и это Мариуполь", - сказал мэр города Вадим Бойченко, которому вручили награду.

По словам мэра, прозрачность открыла новые возможности для развития Мариуполя. Первая - это улучшение сервисов для людей, в частности, три открытых Центра предоставления административных услуг, один из которых - крупнейший Мультицентр в Украине. Вторая - привлечение инвесторов: за пять лет город привлек почти EUR200 млн инвестиций в развитие города. Они были направлены на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновления муниципального транспорта. Третья - конструктивный диалог с обществом: через внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии жители вовлекаются в процесс развития города – это программа поддержки ОСМД, общественный бюджет, родительский фонд.

Как отмечается в сообщении, Мариуполь занял первое место в рейтинге прозрачности среди 100 крупнейших городов Украины (86,6 балла), второе место - Львов (85,2), третье – Дрогобыч (Львовская обл., (78,1 балла).

Мариуполь также стал лучшим в рейтинге подотчетности из 50 городов Украины (32 балла), второе место - Львов (22 балла), третье – Покров (Днепропетровская обл., 22 балла).

Transparency International Ukraine оценивает уровень прозрачности городов четвертый год подряд.