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10:51 28.01.2021

Украина на три пункта улучшила показатель восприятия коррупции в 2020 году - Transparency International Украина

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Украина на три пункта улучшила показатель восприятия коррупции в 2020 году - Transparency International Украина

Украина в 2020 году несколько улучшила свои показатели в индексе восприятия коррупции, получив 33 балла из 100 и 117-е место из 180 стран, свидетельствуют данные, обнародованные антикоррупционной организацией Transparency International Украина.

"В этом году Украина получила 33 балла, что на 3 балла больше, чем в предыдущей оценке за 2019 год, мы на 117 месте из 180 стран", - сказал в четверг в ходе презентации индекса восприятия коррупции исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

По его словам, рядом с Украиной в рейтинге - Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия, которые также получили 33 балла.

"Основной фактор, который повлиял позитивно на показатель в этом году, - это запуск Высшего антикоррупционного суда, перезапуск НАПК... другие антикоррупционные изменения", - отметил Боровик.

В исследовании, обнародованном на странице Transparency International Украина в Фейсбуке, значится, что первая десятка рейтинга за минувший год не изменилась, лидерами остаются Новая Зеландия и Дания (они набрали по одному баллу и получили 88 из 100), а в конце списка находятся Сирия - 14 баллов, Сомали -12 и Южный Судан -12, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация.

Что касается стран-соседей Украины, то, согласно исследованию, Молдова улучшила показатель на 2 балла (34), Беларусь также поднялась в рейтинге на 2 балла (47), РФ улучшила показатель на 2 пункта, получив 30 баллов и 129-е место в рейтинге.

Теги: #transparency_international #коррупция
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