Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

Глава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич считает, что представление в Конституционный суд Украины (КС) относительно конституционности ВАКС не следует демонизировать и расценивать как давление на суд, а положиться на компетентность КС.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя подачу представления ряда народных депутатов в КС относительно конституционности закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", Танасевич отметила, что на сайте суда пока отсутствует информация об открытии производства по делу.

"По моему мнению, это конституционное представление не стоит демонизировать и оценивать как давление на работу суда. Напротив, если в обществе есть сомнения относительно… "конституционности" любого органа государственной власти, то они должны быть устранены компетентным органом как можно быстрее", - подчеркнула глава ВАКС.

Отвечая на вопрос о том, не является ли это свидетельством того, что кому-то мешает работа ВАКС или рассмотрение судом конкретных дел, Танасевич указала, что истинные мотивы подачи представления ей не известны.

Также она не стала говорить о возможном развитии ситуации с ВАКС и антикоррупционными органами в целом в случае признания Высшего антикоррупционного суда неконституционным.

"С учетом того, что доводы, приведенные в конституционном представлении, пока являются предметом исследования Конституционного суда Украины, я воздержусь от каких-либо публичных оценочных суждений по этому поводу… Стоит просто немного подождать и положиться в решении этого вопроса на профессионализм органа конституционной юрисдикции", - подытожила Танасевич.



Полный текст интервью с Еленой Танасевич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".