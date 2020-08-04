События

09:51 04.08.2020

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

2 мин читать
Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

Глава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич считает, что представление в Конституционный суд Украины (КС) относительно конституционности ВАКС не следует демонизировать и расценивать как давление на суд, а положиться на компетентность КС.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя подачу представления ряда народных депутатов в КС относительно конституционности закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", Танасевич отметила, что на сайте суда пока отсутствует информация об открытии производства по делу.

"По моему мнению, это конституционное представление не стоит демонизировать и оценивать как давление на работу суда. Напротив, если в обществе есть сомнения относительно… "конституционности" любого органа государственной власти, то они должны быть устранены компетентным органом как можно быстрее", - подчеркнула глава ВАКС.

Отвечая на вопрос о том, не является ли это свидетельством того, что кому-то мешает работа ВАКС или рассмотрение судом конкретных дел, Танасевич указала, что истинные мотивы подачи представления ей не известны.

Также она не стала говорить о возможном развитии ситуации с ВАКС и антикоррупционными органами в целом в случае признания Высшего антикоррупционного суда неконституционным.

"С учетом того, что доводы, приведенные в конституционном представлении, пока являются предметом исследования Конституционного суда Украины, я воздержусь от каких-либо публичных оценочных суждений по этому поводу… Стоит просто немного подождать и положиться в решении этого вопроса на профессионализм органа конституционной юрисдикции", - подытожила Танасевич.


Полный текст интервью с Еленой Танасевич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #танасевич #антикоррупционный_суд #вакс #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:43 04.08.2020
За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

10:39 04.08.2020
Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

Если кто-то будет давать рекомендации или указания ВАКС, мы об этом заявим публично – глава суда

18:04 03.08.2020
ВАКС избрал для главы Государственной судебной администрации Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства

ВАКС избрал для главы Государственной судебной администрации Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства

22:35 29.07.2020
Бахматюк считает неправовым решение ВАКС по его делу и ждет решения генпрокурора

Бахматюк считает неправовым решение ВАКС по его делу и ждет решения генпрокурора

19:46 29.07.2020
Апелляция ВАКС отменила решение Печерского суда, которым было заблокировано расследование дела в отношении владельцев "ВиЭйБи Банка"

Апелляция ВАКС отменила решение Печерского суда, которым было заблокировано расследование дела в отношении владельцев "ВиЭйБи Банка"

14:24 28.07.2020
Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

Саакашвили предлагает вынести на референдум вопрос ликвидации КС и создания Конституционной палаты в Верховном суде

21:01 22.07.2020
ВАКС приговорил судью одного из райсудов Одессы к 7 годам лишения свободы

ВАКС приговорил судью одного из райсудов Одессы к 7 годам лишения свободы

12:08 20.07.2020
От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

14:55 16.07.2020
КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

17:13 09.07.2020
КС перешёл в закрытую часть слушания по языковому закону

КС перешёл в закрытую часть слушания по языковому закону

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

Кравчук на встрече с членами делегации Украины в ТКГ говорил о необходимости быть более активными и усилить информационную составляющую - нардеп Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА