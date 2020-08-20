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13:30 20.08.2020

Четверть закупок Киева на средства из Фонда COVID-19 проведены с нарушениями - Transparensy International

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Четверть закупок Киева на средства из Фонда COVID-19 проведены с нарушениями - Transparensy International

 Киев провел 325 закупок на средства из Фонда по борьбе COVID-19, из них 82 - с нарушениями, сообщила адвокат и координатор медзакупок Transparency International Татьяна Руденко.

"Чаще всего нарушения заключаются в отсутствии приложений к договорам, закупают также товары, которых нет в перечне. Кроме того, закупают продукты питания, мебель, бензин, окна, двери, лекарства, которых также нет в перечне", - сказала она в ходе дискуссии "Закупки COVID-19: кто как тратит бюджетные средства", организованной Prozorro в четверг.

По словам Руденко, зачастую такие закупки вместо уполномоченных лиц, как это предусмотрено порядком, осуществляют тендерные комитеты.

"Таким образом, исчезает персональная ответственность", - констатирует генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Как сообщил замминистра финансов Роман Ермоличев, по состоянию на 18 августа из 66 млрд грн указанного Фонда кассовые расходы составили 16,9 млрд грн.

При этом он подчеркнул, что законодательство позволяет только постфактум отследить злоупотребления в использовании указанных бюджетных средств на закупки для борьбы с пандемией. "Уже затем включается аудитслужба и проверяет целевое назначение закупок. Между тем мы подчеркивали необходимость превентивно определять нарушения", - сказал замминистра финансов.

"Мы также мониторим процедуры закупок и направляем аналитику аудитслужбе. Видим, такие кейсы, как в последнее время новосозданные фирмы с уставным капиталом около 10 тыс. грн получают подряды на закупки свыше 1 млн грн, по 5-6 млн грн... Это эффективно или нет - фирмы с небольшим уставным капиталом получают возможность использовать миллионные средства? Но мы не можем предотвратить это. Только потом может прийти Госаудитслужба с проверкой", - сказал Ермоличев.

Теги: #киев #коронавирус #transparency_international #закупки
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