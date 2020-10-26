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15:39 26.10.2020

ВАКС отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье - Transparency International Ukraine

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ВАКС отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье - Transparency International Ukraine

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье".

"26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье", - сообщает антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine в соцсети Facebook.

Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Теги: #межигорье #transparency_international #вакс #янукович
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