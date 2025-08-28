Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

У Києві триває розбір завалів житлового будинку після російського удару, відомо вже про щонайменше вісьмох загиблих, серед яких одна дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених", — зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що "ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії".

"Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", — наголосив президент.