Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Візит в Україну делегації від Данської асоціації професійних директорів (Board Network), до якої увійшли 27 представників з данських рад директорів, державних установ та приватних компаній, відбувся цього тижня і став найбільшим візитом представників данського бізнесу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомило посольство Данії в Україні у п'ятницю.

Повідомляється, що групу очолив Йеппе Кофод, колишній міністр закордонних справ Данії, а нині голова правління НЕК "Укренерго", національного оператора з передачі електроенергії України. "Цей візит був не лише ознайомчою поїздкою, а й заявою про солідарність та зацікавленість у майбутньому України. Під час візиту делегація зустрілася з представниками різних секторів, щоб краще зрозуміти поточні потреби України, виклики та можливості для майбутнього партнерства", - йдеться у повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

За інформацією дипустанови, делегація відвідала, між іншим, Міністерство енергетики України, де провела зустріч з міністром енергетики Германом Галущенком, відвідала магазин JYSK у нещодавно відбудованому після руйнування під час окупації торговому центрі Giraffe Mall в Ірпені, де зустрілась з регіональним директором JYSK Ukraine Євгеном Іваницею, здійснила візит до аеропорту ім. Антонова в Гостомелі.

"Делегація також відвідала одну з підстанцій "Укренерго", де з перших рук ознайомилася з технічними та безпековими викликами, з якими стикається енергетичний сектор України. Керівництво Укренерго розповіло про те, як компанія працює над відновленням та захистом електроенергетичної інфраструктури України в умовах воєнного часу, а також про те, як зовнішня співпраця та інвестиції можуть підтримати ці зусилля", - повідомили у посольстві.

Під час візиту делегація мала можливість краще зрозуміти умови, в яких працює українське суспільство та бізнес.

"Візит висвітлив сфери, в яких данський досвід може сприяти відновленню та розвитку України. Приємно бачити, що данські бізнес-лідери безпосередньо взаємодіють з пріоритетами та потенціалом України", - акцентували у посольстві.

Також данськім бізнесменам довелося ночувати в бомбосховищах, це "суворе нагадування про щоденну реальність, з якою стикаються багато людей в Україні".