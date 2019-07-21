Партия "Слуга народа" не договаривалась о поддержке на выборах ни с одной политсилой - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что их политическая сила не договаривалась о поддержке со стороны партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

"Нет, мы не договаривались с ним об этом, это личная позиция Саакашвили", - сказал Разумков журналистам в Киеве перед голосованием, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то договоренности с Саакашвили относительно поддержки в голосовании за партию "Слуга народа".

"Никаких договоренностей ни с его политической силой, ни с какими-либо другими мы не вели", - добавил лидер партии "Слуга народа".