Юлия Тимошенко: В Украине должен быть один приоритет - образование

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Розвиток освіти буде єдиним пріоритетом державної політики. До того ж, вона має бути доступною для всіх і не може залежати ні від заможності батьків, ні від того, де мешкає дитина. Саме тому «Батьківщина» і надалі боротиметься проти закриття шкіл у сільській місцевості.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час перебування в загальноосвітній школі в с. Більківці на Житомирщині, де зараз планують закрити старші класи, а згодом можуть закрити і саму школу.

Як зазначила Голова партії, наразі йде масштабне скорочення освітніх закладів – за 5 років по всій Україні закрито 1500 шкіл, звільнено 22 тисяч вчителів і викладачів.

«Ми не допустимо скорочення освітніх закладів», – наголосила лідер «Батьківщини» та зауважила, що для того щоб вберегти людей від нестачі освітніх закладів, потрібна правильна економічна політика, щоб «наші села мали перспективи розвитку».

Саме тому, за словами Юлії Тимошенко, важливий кожен голос, відданий «Батьківщині», адже від підтримки виборців залежатимуть можливості партії формувати політику нового уряду і відстоювати інтереси виборців.