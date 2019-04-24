Рада пойдет на очередные выборы в октябре, досрочные выборы являются незаконными – заявление "Народного фронта" и БПП

Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" заявляют о незаконности возможных досрочных выборов Верховной Рады Украины и заверяют, что парламентские выборы должны состояться в октябре.

"Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре, как это предусмотрено в Конституцией… Любые попытки распустить парламент в этой время – вредны и незаконны. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица", - заявил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в среду с парламентской трибуны от имени своей фракции и фракции БПП.