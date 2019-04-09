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12:18 09.04.2019

В БПП неоднозначное отношение к отмене "мажоритарки", но большинство фракции в Раде проголосует за Избирательный кодекс – Березенко

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В БПП неоднозначное отношение к отмене "мажоритарки", но большинство фракции в Раде проголосует за Избирательный кодекс – Березенко

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" неоднозначное отношение к перспективе отмены мажоритарной составляющей в системе выборов народных депутатов, поскольку значительная часть членов фракции была избрана в парламент по мажоритарным округам, отмечает заместитель ее главы Сергей Березенко.

"У нас неоднозначное отношение к этому и во фракции, потому что есть много мажоритарных депутатов, которые имеют высокий уровень поддержки", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

"Не будет 100% поддержки… Но, как я чувствую позицию фракции, большинство будет голосовать", - отметил народный депутат.

По мнению С.Березенко, сейчас в отмене мажоритарной составляющей больше заинтересованы политические силы, кандидаты от которых набрали существенное количество голосов на президентских выборах.

"Они понимают, что если будет чисто пропорциональная система, к примеру, то количество мандатов, которые будут представлены от этой политической силы в парламенте, вырастет в два раза. И не нужно будет бороться на каждом конкретном округе", - пояснил он.

Между тем нардеп отметил, что те кандидаты в президенты, которые набрали меньше, выступают за сохранение "мажоритарки" на выборах народных депутатов.

По его словам, в ближайшее время комитет по вопросам правовой политики и правосудия начнет рассматривать проект Избирательного кодекса (№3112-1).

Нардеп считает, что нужно провести консультации с Центральной избирательной комиссией, потому что есть определенные законодательством сроки формирования округов на парламентских выборах.

Теги: #сергей_березенко #бпп #избирательный_кодекс #мажоритарка
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