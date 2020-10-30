Выборы

Выборы

10:42 30.10.2020

"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс - Корниенко

1 мин читать
"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс - Корниенко

"Слуга народа" подготовит законопроект об изменениях в Избирательный кодекс с учетом опыта прошедших местных выборов, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Относительно реформы избирательного законодательства, это тоже будет. Кодекс несовершенный… Он принят предыдущей Верховной Радой… Мы только снимали вето президента. И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение, реформу, на основе того опыта, который есть в том числе в (избирательных – ИФ) комиссиях, в том числе в день голосования, чтобы следующие выборы - и парламентские, и местные - лучше проходили и для комиссий, и для людей", - сказал Корниенко в эфире "1+1".

Теги: #изменения #корниенко #избирательный_кодекс #слуга_народа

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Слуга народа" подготовит изменения в Избирательный кодекс

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Корниенко: вопрос целесообразности создания СЭЗ на Донбассе пока еще требует дискуссии в обществе с учетом уровня его поддержки

Корниенко: в Раде есть три законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях от "Слуги народа", стоит поработать над одним согласованным

Корниенко: теперь депутаты должны определиться по вопросу о сокращении их количества до 300, что поддержало 90% украинцев

Опрос "5 вопросов от президента" проводила компания "Зе Медиа", проголосовали порядка 5 млн граждан – Корниенко

Опрос "5 вопросов от президента" проводила компания "Зе Медиа", проголосовало порядка 5 млн граждан – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала создание фейкового "Хмельницкого горсовета"

Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

Садовый на выборах мэра Львова получил почти 40% голосов, у Синютки 31% - предварительные данные горизбиркома

Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Турчинов

Решение КС ликвидирует госконтроль над финансированием партий и избирательных кампаний - движение "Честно"

В ЦИК назвали дедлайны подачи окончательных финотчетов местных организаций партий

Зеленский отмечает невозможность воплощения результатов местных выборов после решения КС

На Прикарпатье отстранили от служения капеллана, баллотировавшегося в депутаты облсовета

В Донецкой области в ТИК недосчитались списков избирателей, переданных от УИК

Только 8 из 20 кандидатов на пост мэра Киева подали промежуточные финотчеты, самая дорогая кампания у Верещук - "Опора"

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА