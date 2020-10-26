Выборы

Выборы

17:02 26.10.2020

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

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Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

В БДИПЧ ОБСЕ отмечают, что внесение изменений в избирательное законодательство незадолго до проведения местных выборов в Украине, противоречит международной практике.

"Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, которые в нем были… при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в том числе изменения в избирательную систему государства, которые были приняты непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим наилучшим практикам в мире", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник.

По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако заполитизированным в отдельных моментах, и в нем учтены не все рекомендации, которые давал БДИПЧ.

"Одним из позитивных изменений украинского избирательного законодательство состоит в упрощении процедуры регистрации избирателей, а также изменения избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тыс. избирателей в этот раз смогли воспользоваться этой возможностью", - сказала она.

К позитивным моментам нового Избирательного кодекса руководитель миссии отнесла гендерную квоту для списков кандидатов в депутаты.

Теги: #оценка #избирательный_кодекс #бдипч_обсе

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