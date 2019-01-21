Выборы2019

Выборы

13:38 21.01.2019

Симоненко может регистрироваться кандидатом в президенты только как самовыдвиженец - Минюст

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Симоненко может регистрироваться кандидатом в президенты только как самовыдвиженец - Минюст

Партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения, поясняет министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Согласно закону о декоммунизации … среди форм запрета деятельности Коммунистической партии есть также запрет участия в избирательном процессе. Это норма прямого действия", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

П.Петренко пояснил, что если лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко захочет выдвигаться кандидатом в президенты, то может использовать такой юридический инструмент, как самовыдвижение.

"То есть, теоретически в юридическом русле можно говорить только о такой возможности его участия в выборах… ЦИК и органы, которые проводят проверку, выясняют, не попадают ли под запрет по закону о декоммунизации партии, которые выдвигают того или иного кандидата. Если такая партия попадает под запрет, то она не имеет права выдвигать кандидатов на президентскую или парламентскую кампанию", - рассказал глава Минюста.

Он добавил, что кроме КПУ, есть ещё ряд "их сателлитов", и такой запрет по закону распространяется и на них.

Как сообщалось, 3 января 2019 года КПУ на внеочередном съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии П.Симоненко.

Позднее в эфире одного из телеканалов П.Симоненко заявил, что КПУ намерена участвовать в парламентских выборах.

8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Данное постановление ВАСУ обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.

При этом, как сообщается в ответе Министерства юстиции Украины на запрос интернет-издания "Украинская правда", "запрет деятельности партии не означает автоматического прекращения деятельности юрлица". "Такое прекращение происходит в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе путем создания ликвидационной комиссии, которая имеет полномочия на основании закона, а также положений устава, определять судьбу имущества", - сказано в письме Минюста.

Теги: #кпу #симоненко
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