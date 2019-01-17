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Выборы

13:13 17.01.2019

Кто из народных избранников не поддержал переход приходов в ПЦУ - документ

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Кто из народных избранников не поддержал переход приходов в ПЦУ - документ

На сайте Верховной Рады обнародовали поименное голосование по законопрокту "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д).

Согласно документу, против принятия решения голосовали 35 народных избранников, не голосовали 40. Всего в сессионном зале ВР было зарегистрировано 306 депутатов.

Так, во фракции БПП за принятие закона проголосовали 86 нардепов. Против никто не голосовал, однако одновременно 12 депутатов просто не голосовали, а 37 отсутствовали в парламенте.

65 нардепов из "Народного фронта" поддержали законопроект об урегулировании перехода религиозных общин к Единой церкви, один воздержался, четверо не голосовали и 11 отсутствовали.

Из внефракционных депутатов (60 человек) половина поддержала законопроект. Против голосовали Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, Юлий Иоффе и Сергей Левочкин.

Во фракции Оппозиционного блока, в состав которой входит 38 нардепов, 29 депутатов были "против", четырех не было во время голосования, пятеро не голосовали, ни один из оппоблоковцев не поддержал проект.

Во фракции "Самопомич" почти все поддержали решение, воздержалась только нардеп Алена Бабак.

Группа партии "Возрождение" фактически проигнорировала голосования. 10 депутатов этой группы отсутствовали, 12 - не голосовали. "За" проголосовал только Антон Яценко, голос "против" отдал Андрей Шипко.

Во фракции Радикальной партии Олега Ляшко почти все поддержали проект закона. В частности, 17 нардепов проголосовали "за", ни один "против", четверо отсутствует.

Во фракции "Батькивщина" с 20-ти депутатов поддержали законопроект об урегулировании перехода из УПЦ МП к Единой церкви девять нардепов, другие 11 - отсутствовали на момент голосования.

В группе "Воля народа" с 19 депутатов только 5 поддержали это решение. Не голосовали 11 нардепов, трое отсутствовали.

Теги: #верховная_рада #религия
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