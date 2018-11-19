Рабинович о Тимошенко: Я "разберу" поподробнее этого персонажа нашей политики

Лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович пообещал потратить "ближайшие полгода на то, чтобы разобрать поподробнее персонажа нашей политики – деятельность и обещания, которые дает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Она больше всех потратила на билборды, на всякие плакаты – вся страна завешена ее лицом. При этом Юлия Владимировна Тимошенко, которую показывали единственные каналы NewsOne и "112 Украина", проголосовала за их закрытие, и сейчас с честными глазами рассказывает нам о демократии", - заявил В.Рабинович в эфире своей программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" в воскресенье.

При этом он добавил, что "мы не должны опять смотреть в эти "честные" глаза – мы должны, придя на избирательные участки, выбирать тех, кто не просто рассказывает, а ведет страну к миру и процветанию.

Как сообщалось, по данным Комитета избирателей Украины, в июле-сентябре этого года парламентские партии совокупно потратили 201 млн грн. Больше всего потратила "Батькивщина" - 80 млн, из которых 73 млн пошли на рекламу.