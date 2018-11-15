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12:46 15.11.2018

В июле-сентябре парламентские партии потратили более 200 млн грн - КИУ

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В июле-сентябре парламентские партии потратили более 200 млн грн - КИУ

В третьем квартале этого года парламентские партии совокупно потратили 201 млн грн, что на 51 млн больше, чем во II квартале и на 116 млн больше, чем в I квартале, сообщают в пресс-службе ВОО "Комитет избирателей Украины".

В частности, по данным КИУ, БПП "Солидарность" и "Оппозиционный блок" передали часть средств местным ячейкам, "Батькивщина" и "Радикальная партия Олега Ляшко" - оплатили рекламу, "Самопомич" - потратила деньги на оплату услуг и материальные затраты, "Народный фронт "- потратил все на зарплату, аренду и налоги.

Больше всего в июле-сентябре потратила партия "Батькивщина" - 80 млн, из которых 73 млн пошли на рекламу. Второе место по расходам заняла "Самопомич" - партия потратила 38 млн, из которых 13 млн использовали на оплату услуг и материальные затраты и 10 млн - на пропагандистскую деятельность (из них 2 млн - реклама на телевидении).

БПП потратил 33 млн, из них 20 млн - на местные ячейки. В Комитете избирателей отмечают, что несмотря на визуальную активность, в отчете партии не отражено средств на размещение наружной рекламы.

"Народный Фронт" потратил 22 млн. Все деньги пошли на зарплату (8 млн), аренду (7 млн) и налоги (5 млн). "Радикалы" потратили 12 млн, из которых большинство средств, 4,8 млн, составили расходы на пропагандистскую деятельность.

Самым экономным оказался "Оппозиционный блок" - 12 млн, из которых 9 млн партия перечислила местным ячейкам. Как и БПП, "Оппоблок" официально не тратил деньги на рекламу, хотя ее лидеры активно размещали внешнюю рекламу в южных и восточных областях.

Отмечается, что 99% расходов БПП, "Оппоблока", РПЛ и НФ были осуществлены за деньги, полученные из госбюджета. Это же касается 92% расходов "Самопомочи" и только 6% расходов "Батькивщины".

Данные на основе отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2018 года.

Теги: #партии #киу #выборы
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