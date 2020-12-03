Выборы

Выборы

20:07 03.12.2020

Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко от "УДАРа"

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Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко от "УДАРа"

Депутаты Киевского городского совета 3 декабря избрали Владимира Бондаренко (партия "УДАР Виталия Кличко") на должность заместителя городского головы - секретаря Киевсовета. 

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, кандидатуру Бондаренко поддержали 114 депутатов.

"Я буду делать все для того, чтобы городской совет мог стабильно и эффективно работать. Буду продолжать дело своего предшественника Владимира Прокопива - делать Киевский городской совет открытым для людей, прозрачнее и ближе", - отметил Бондаренко.

Также новоизбранный секретарь Киевсовета заверил в своей объективности и беспристрастности при принятии решений и организации работы Киевского городского совета.

"Несмотря на то, что я избран от политической силы, могу пообещать, что буду максимально равноудаленным и одновременно близким ко всем фракциям. Ведь секретарь Киевсовета - это помощник для каждого депутата в этом сессионном зале, это эффективный менеджер, которым я обязуюсь быть", - подчеркнул он.

Бондаренко родился 26 января 1985 в г.Киеве. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время был советником мэра Киева и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Теги: #секретарь #киевсовет #бондаренко

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