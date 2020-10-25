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Выборы

22:23 25.10.2020

На 26 октября планируется подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса "5 вопросов от президента" – координатор

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На 26 октября планируется подсчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса "5 вопросов от президента" – координатор

Координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин отмечает, что на 26 октября планируется посчитать точное количество участков и предварительные результаты всеукраинского опроса "5 вопросов от президента", а после окончательного подсчета результатов партия "Слуга народа" огласит их.

"На 26 октября планируется посчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса после подсчета всех протоколов, который будет длиться по всей стране до завтра. По его завершению заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", огласит результаты", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

Гагарин подчеркнул, что инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября прошел в рамках законодательства.

"Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными. Опрос прошел вполне законно, в рамках действующего законодательства, несмотря на все слухи, которые отдельные политики распространяли в течение недели.

Гагарин указал, что интервьюеры находились за пределами избирательных участков, не проводили никакой агитации, и проводили опрос сразу после выхода человека с избирательного участка.

Координатор проекта также посетовал на то, что отдельные активисты и политики устроили "травлю" интервьюеров. "Манипулируя Избирательным кодексом, они оказывали моральное давление интервьюеров и сознательно запугивали их. В отдельных случаях у нас даже доходило до физического насилия", - отметил он.

При этом Гагарин заявил, что отдельные инциденты не повлияют на общие результаты и охват опроса. "Да, некоторые интервьюеры не смогли выйти на свои рабочие места, кто-то по состоянию здоровья. Но эти случаи являются единичными, и они не помешают установить результаты нашего всеукраинского опроса "5 вопросов от президента Украины", - подчеркнул он.

Теги: #координатор #всеукраинский_опрос

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