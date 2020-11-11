Разная подсудность. Суд вернул истцу заявление об отмене результатов опроса Зеленского

Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление относительно признания противоправным и об отмене результатов инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским опроса, проведенного во время местных выборов.

"Суд установил, что истцом были нарушены правила объединения исковых требований. В частности, исковые требования, предъявленные истцом к президенту Украины, подсудны Верховному суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, а, следовательно, истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам", - сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Учитывая это, суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п.6 ч.4 ст.169 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как сообщалось, 6 ноября в Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Зеленскому и партии "Слуга народа" относительно отмены результатов всенародного опроса, проведенного во время местных выборов 25 октября.