Выборы

Выборы

11:51 10.11.2020

Результаты опроса Зеленского обнародуют после официального объявления результатов местных выборов – Корниенко

1 мин читать
Результаты опроса Зеленского обнародуют после официального объявления результатов местных выборов – Корниенко

Результаты президентского опроса, проведённого в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов, заявляет глава партии "Слуга народа", первый зампредседателя одноимённой парламентской фракции Александр Корниенко.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он ещё продолжается", - сказал Корниенко на совместной пресс-конференции с главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией во вторник в Киеве.

По его словам, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать эти данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.

Теги: #зеленский #анонс #объявление #всеукраинский_опрос

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У Зеленского наибольший президентский рейтинг – опрос

Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: все хорошо, он чувствует себя нормально

Результаты опроса Зеленского обнародуют после официального объявления результатов местных выборов – Корниенко

Трюдо пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Зеленский назначил врио глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях

Зеленский отметил госнаградами работников национальной культуры и искусства

Зеленский: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты

Дуда пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19, сообщает Офис президента Украины

Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Одесская областная ТИК пытается украсть у "Нашего края" победу на выборах в облсовет - нардеп Киссе

Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

Результаты выборов городских голов установлены в семи областях Украины - сайт ЦИК

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

"Небольшая несвоевременная проблема". Мэр Николаева заболел COVID-19

Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА