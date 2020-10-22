Как подготовиться к местным выборам и не сломать себе голову. Инструкция

(На языке оригинала)

Уже за кілька днів в Україні відбудуться місцеві вибори – вперше за новим виборчим законодавством та вперше за відкритими виборчими списками. В Україні з 2014 року триває реформа децентралізації, яка передбачає надання більших повноважень органам місцевого самоврядування. Місцеві вибори є найважливішими для кожного конкретного мешканця міста, сели чи селища, оскільки виборці сподіваються, що вирішити проблеми на місцях зможуть саме люди, обрані 25 жовтня.

"Суспільне" зібрало всю необхідну інформацію, аби ви підготувалися до місцевих виборів.

Як перевірити себе в списку виборців

Для початку варто перевірити себе у списках та дізнатися, де розташована ваша виборча дільниця. Для цього:

1. Заходимо на сайт Державного реєстру виборців.

2. Натискаємо “Кабінет виборця”.

3. Обираємо пункт “Перевірка включення”.

4. Вводимо необхідні дані.

5. На електронну пошту отримуємо код підтвердження й вводимо його у відповідному полі.

6. Бачимо інформацію про включення до реєстру виборців, номер та адресу дільниці (адресу дільниці запам’ятайте чи запишіть, вона ще знадобиться).

Якщо ви не виявили себе в списках, необхідно одразу ж звернутися до свого відділу ведення Державного реєстру виборців. 22 жовтня – останній день, коли є можливість внести зміни до списку виборців.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, позовну заяву про уточнення списку виборців можна подати не пізніше як за два дні до дня голосування. Зазвичай, на вирішення таких справ суду надається два дні, проте якщо сама заява надійшла за два дні до голосування – то невідкладно.

Рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно.

Як дізнатися про кандидатів

Тепер, коли ми знаємо, де голосуватимемо, важливо зрозуміти, за кого саме ми віддамо голос. Насправді, у відносно невеликих населених пунктах люди, скоріш за все, й без списків знають, хто балотується в депутати ради чи в місцеві голови: усе це обговорюється на базарах, в місцевих Viber-чатах чи групах у Facebook. Кандидата ж обирають, не шукаючи інформацію про нього в інтернеті, а спираючись на особисте спілкування чи думку знайомих.

Однак, якщо ви хочете якомога більше дізнатися про кандидатів, серед яких ви обиратимете свого, вам необхідно зайти на сайт Центральної виборчої комісії “Місцеві вибори 2020”.

Процедура пошуку кандидатів доволі складна, розібратися в ній самостійно – ще той квест. Тому пояснюватимемо її окремо для різних видів.

КАНДИДАТИ В ОБЛАСНІ РАДИ

1. Натискаємо у списку зліва “Виборчі округи”.

2. Знаходимо рядок з необхідною областю, та натискаємо на кількість округів в колонці “ТВО з виборів депутатів ВР АРК,обласних рад”.

3. В “описі меж” знаходимо населений пункт, який цікавить.

4. Натискаємо на номер ТВО у відповідному рядку.

5. Отримуємо список.

КАНДИДАТИ В МІСЬКІ ТА РАЙОННІ РАДИ

1. Натискаємо у списку зліва “Виборчі округи”.

2. Знаходимо рядок з необхідною областю, та натискаємо на кількість округів у колонці, яка нас цікавить (міські чи районні ради).

3. Натискаємо на кількість округів навпроти назви потрібної адміністративної-територіальної одиниці.

4. Натискаємо на номер ТВО в межах якого є населений пункт, в якому голосуватимемо.

5. Отримуємо список.

КАНДИДАТИ В СЕЛИЩНІ ТА СІЛЬСЬКІ РАДИ

Спочатку необхідно дізнатися, номер вашого виборчого округу для голосування за депутатів сільської чи селищної ради.

1. Обираємо зліва пункт “Виборчі округи”.

2. Натискаємо на цифру в колонці “ВО з виборів депутатів сільських, селищних рад” навпроти потрібної області.

3. Знаходимо необхідну раду та натискаємо на кількість округів.

4. Шукаємо у списку номер округу (наприклад, три) і запам’ятовуємо.

Далі нам потрібен повний список кандидатів у селищну сільську раду:

1. Обираємо зліва пункт “Кандидати у виборчих списках”, підпункт – “кандидати”.

2. Навпроти потрібної області натискаємо в колонці “Сільські, селищні ради” на їх кількість.

3. Знаходимо та натискаємо на назву потрібної ради й отримуємо список кандидатів.

4. Шукаємо тих, у кого в колонці “№ ТВО, за яким закріплено” зазначений потрібний округ (наприклад, три). Вони і будуть в бюлетені.

Якщо вас цікавить голосування до міських, селищних чи сільських рад з населенням менше 10 тисяч, то відповідну інформацію необхідно шукати в розділі “Кандидати в БВО”.

Список кандидатів в мери можна знайти в розділі "Кандидати на посаду міського голови", обравши потрібну область, а потім місто.

Подивитися ж кандидатів на посади сільських та селищних голів на сайті неможливо. “Ця опція (пошук сільських і селищних голів, – ред.) на сайті не передбачена, оскільки їх дуже багато”, – розповіли суспільному в пресслужбі ЦВК.

Якщо ви хочете дізнатися імена кандидатів, то для цього потрібно прийти в приміщення відповідної Територіальної виборчої комісії, інформація про кандидатів має розміщуватися там на інформаційних дошках. Знайти адресу потрібної ТВК можна у відповідному розділі сайту Центральної виборчої комісії.

Як перевірити кандидатів

Тепер, коли знаємо імена кандидатів, можемо спробувати їх перевірити. У відкритих джерелах про кандидатів у депутати місцевих рад, зазвичай, міститься набагато менше інформації порівняно з кандидатами в парламент. Проте все ж варто спробувати знайти хоч якусь інформацію про кандидата, наприклад, пошукати його декларацію чи перевірити в “реєстрі публічних осіб”.

Крім того, зверніть увагу на те, як проводилася агітація та чи не порушував кандидат закон під час передвиборчої гонки. Як відрізнити законну агітацію від незаконної ми детально розбирали в картках.

Також, зверніть увагу, чи бува кандидат не використовував адміністративний ресурс. Якщо хочете детально розібратися в усіх видах адмінресурсу, а також навчитися його виявляти й запобігати використанню – всі деталі можна прочитати тут.

Скільки бюлетенів отримаємо

Тепер ми вже знаємо, де голосуватимемо й з кого обиратимемо, тож розберімося, як саме будемо голосувати.

У більшості населених пунктів України виборець отримає чотири бюлетені для голосування за кандидатів на посади: міського (сільського або селищного) голови; депутатів міської (сільської або селищної) ради; депутатів районної ради; та депутатів обласної ради. Проте все ж буде й кілька винятків:

Два бюлетені отримають виборці міста Київ, оскільки голосуватимуть тільки за міського голову та за депутатів міської ради.

Три бюлетені отримають виборці, які мають виборчу адресу на підконтрольній українській владі території Донеччини та Луганщини, оскільки там не проводитимуться вибори до обласних рад.

П’ять бюлетенів отримують виборці у Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні, оскільки матимуть вибори також до районних у місті рад.

Також п’ять бюлетенів отримають виборці одномандатного виборчого округу №208 на Чернігівщині, оскільки в цей день відбуватимуться довибори до Верховної Ради.

Як виглядатимуть бюлетені

Цьогоріч виборці отримують не один, а два види бюлетенів. Один – для голосування за голів міст, сіл, селищ або кандидатів у депутати в населеному пункті, де менше 10 тисяч виборців. Інший - для кандидатів у депутати в населених пунктах, де більше 10 тисяч виборців.

Основна різниця між ними – кількість позначок, які необхідно зробити. У першому випадку необхідно поставити помітку навпроти прізвища кандидата, наприклад, якщо це голосування за мера. Або навпроти партії, якщо це голосування за депутатів в маленькому населеному пункті.

Якщо в населеному пункті, більше 10 тисяч виборців, то вони отримають другий вид бюлетенів, де зможуть обрати не тільки партію, а й конкретного кандидата від неї.

У такому бюлетені замість однієї клітинки необхідно буде заповнити дві. У першій клітинці необхідно поставити позначку (плюсик чи іншу) за партію, яку ви підтримуєте. У другій – за трафаретом вписати номер кандидата від цієї партії.

Номер кандидата можна ставити трьома способами, кожен з яких коректний. З нулем або без та в будь-якій частині клітини, головне за трафаретом. Проте найкращий варіант виглядає наступним чином:

Важливо уточнити, що голос точно не зарахують, якщо поставити позначки відразу за кілька партій. Також голос не зарахують, якщо проголосувати за одну партію, а кандидата обрати від іншої.

Разом з тим, є можливість проголосувати тільки за партію. Ваш голос буде зарахований просто ви не впливатиме на місце конкретного кандидата в списку.

Чи потрібно відповідати на “5 питань від президента”

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами", – сказав Володимир Зеленський у відеозверненні 13 жовтня та закликав українців прийти на дільниці та дати відповіді на запитання.

Проте, брати чи не брати участь в опитуванні, обирати вам. Жодної юридичної сили це опитування не матиме. Ба більше – в експертів є багато запитань щодо його законності.

Як розповів Суспільному юрист Святослав Бартош, органи влади не можуть займатися будь-якою діяльністю, яка не дозволена законом напряму, а закон прямо не дозволяє проводити у день виборів жодні опитування, окрім пов'язаних з голосуванням. Крім того, на думку експерта, для організації опитування недостатньо відеозвернення – потрібен відповідний указ чи інший документ, який його регламентуватиме.

У свою чергу голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська наголошувала, що всередині приміщень для голосування законне опитування організувати не можливо, а із заяви президента не зрозуміло, де саме воно проводитиметься.

Крім того, за словами Айвазовської, окремим питанням є фінансування такого опитування. "Якщо ж фінансування буде партійним чи громадським, але від організацій, які мають зв’язок із партіями тоді це матиме ознаки політичної агітації!", – наголошувала експертка. 21 ж жовтня політична партія "Слуга Народу" повідомила, що всеукраїнське опитування, ініційоване Зеленським, фінансуватиметься коштом партії.