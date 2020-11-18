Почему нельзя игнорировать второй тур выборов?

(На языке оригинала)

Коронавірус вніс свої корективи у цьогорічні вибори. За рівнем пристрастей нинішня виборча кампанія нічим не поступалась парламентській чи навіть президентській. Численна зовнішня реклама, прискіплива увага центральних телеканалів – тримали місцеві вибори в епіцентрі подій. Та все ж на дільниці 25 жовтня прийшла рекордно мала кількість людей, а 15 листопада явка побила усі антирекорди. Мало хто задумується, що саме від результатів місцевих виборів залежатиме їхнє життя наступні 5 років.

Якісне опалення, стабільність водопостачання, ями у під’їздах – за всі ці питання відповідають не чиновники у високих кабінетах, не народні обранці і не президент. Якість життя і благополуччя у громадах залежать від тих, кого буде обрано саме на місцевих виборах. Пандемія показала, що навіть питання медицини залежать від місцевих керівників. Поки центральна влада розробляла теоретичні плани, відірвані від реальності, міські голови закупали кисень і апарати ШВЛ, доплачували лікарям за роботу і брали на себе відповідальність за життя людей і виживання бізнесу в непростих сучасних умовах.

І не можна думати, що якщо ви віддали свій голос 25 жовтня, то далі можна сидіти вдома. Вирішальним у містах стане саме другий тур.

22 листопада кандидатам від «Пропозиції» Борису Філатову у Дніпрі та Олександру Сєнкевичу в Миколаєві буде дуже потрібна ваша підтримка, тож просимо дніпрян і миколаївців не залишатись байдужими до долі їхніх міст, прийти на вибори і не дати зманіпулювати їхніми голосами.

Некомпетентність МОЗу

У тих містах, де другий тур виборів відбувався 15 листопада, явка була критично низька. Відповідно до оперативної інформації ЦВК, станом на 20:00 середня явка на виборах міських голів становила всього 24%. Це найнижчий показник за всю історію незалежної України. У Комітеті виборців цей феномен пояснили недопрацюванням МОЗу. Людям просто не пояснили, що «карантин вихідного дня» не вплине на процес голосування.

«На гарячу лінію КВУ у суботу та неділю надходили десятки дзвінків виборців, які просто запитували, чи відбудуться сьогодні вибори з огляду на карантин. Тобто, багато виборців просто не розуміли. Керівництво Міністерства охорони здоров’я наголошувало на питаннях роботи ресторанів, кафе, спортивних закладів тощо і жодним чином не згадали про понад 1 млн 600 тис. виборців, які могли брати участь у виборах 15 листопада. Ми наголошуємо, зараз вкрай важливо зробити із цього висновки та не допустити повтору», – розповів генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

У Комітеті виборців наголосили, що Кабінет міністрів та головний санітарний лікар МОЗ мусять надати деталізовану інформацію для виборчих комісій щодо безпекового фактора.

«Керівництво МОЗ має закликати виборців приходити та брати участь у виборах, не відмовчуватися, тому що це неприпустимо. Причина низької явки 15 листопада – в тому числі у керівництві МОЗ», – підкреслили у КВУ.

Люди не знають своїх прав

На низьку явку також вплинуло те, що в багатьох виборців доволі поверхове розуміння, що таке місцеве самоврядування і яку важливу роль воно відграє в житті кожної конкретної людини, а вона значно більша ніж у парламенту, глави держави і всіх чиновників Кабміну разом взятих.

«Глава держави не відповідає за ями біля під’їзду, прибирання та фарбування», – підкреслив Олексій Кошель.

З розвитком децентралізації можливостей у місцевої влади стає все більше. Це ж стосується і грошей. Люди мають розуміти, що це не чиїсь абстрактні гроші, а їхні, і вони мають самі обрати, кому готові доручити ними розпоряджатися.

«Можна зрозуміти, що люди психологічно втомилися від виборів і від обмежень пандемії. Але пандемія рано чи пізно мине, а міста будуть жити і в них житимуть люди, тому треба подбати про належне керівництво. Вибори – це надбання, за яке попереднє покоління українців платили дуже дорогою ціною. Якщо якісь аспекти виборів вас дратують, домагайтеся їх поліпшення, але не ігноруйте», – розповідає дисидент, політв’язень та віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Не дайте вкрасти ваш голос

«Мій голос нічого не вирішує» – типова позиція, якою люди часто пояснюють своє небажання йти на вибори. Але воно докорінно не правильне. На цих виборах одній політичній силі не вистачило для проходження в Рівненську обласну раду – всього одного єдиного голосу. В місті Українка на Київщині призначали перевибори, бо лідери перегонів набрали однакову кількість голосів. Тому, будь певні, саме ваш голос може стати вирішальним.

По-друге, якщо ви не прийшли на дільницю, ваш голос можуть банально використати на користь того, за кого ви б ніколи в житті не проголосували.

«Чим вища явка, тим менша можливість фальсифікацій. Я розумію, що страшно, коронавірус. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб у вас була професійна місцева влада, а не влада дилетантів, якщо ви не хочете, щоб «зелені» знову взяли більшість голосів, як це було рік тому, то ви маєте прийти голосувати. Тому що при маленькій явці фальсифікації робити найлегше. Беріть маски, беріть рукавички і йдіть голосувати», – говорить політичний консультант Віктор Уколов.

Результати голосування набагато легше сфальсифікувати, якщо ваш бюлетень залишиться невикористаним. Тоді його можна «правильно» заповнити. І ваш голос може піти на користь якогось поганця. Бо чесний кандидат фальсифікаціями не займатиметься, а недоброчесному тільки на руку, щоб виборці були лінивими.

Як голосувати безпечно

Перед тим як іти на дільницю подбайте про себе. Це зовсім не складно, зробіть кроки, про які ми говоримо, і ви убезпечите себе від хвороби.

- Візьміть із собою свою ручку і антисептик

- Не беріть із собою дітей і тварин

- Обов’язково вдягніть маску

- Ні до чого не доторкайтесь, а в разі контакту зі стороннім предметом обробіть руки антисептиком

- Не давайте члену дільниці свій паспорт, просто покажіть його

- Дотримуйтесь дистанції у 1,5 метри

- Після виходу з дільниці продезінфікуйте руки і викиньте маску у смітник

Пам’ятайте, ви йдете на вибори не заради якогось кандидата, не для якогось політика, вийдете на вибори, щоб обрати владу, яка відповідатиме за життя вашої громади наступні 5 років.