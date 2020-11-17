Трое нардепов выиграли мэрские выборы: их округа теперь вакантные - движение "Чесно"

(На языке оригинала)

Рух "Чесно", аналітик Дмитро Черетун

Народний депутат, член групи “За майбутнє” Ігор Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсона, набравши 34 125 голосів (63,6%); його опонент Володимир Сальдо посів друге місце з 18 135 голосами (33,8%). Колихаєва обрали до Верховної Ради 2019 року в мажоритарному окрузі №184, що в Херсонській області (центр – Нова Каховка). Народний депутат не може поєднувати парламентську діяльність з роботою, зокрема, в органах державної влади та місцевого самоврядування, тож Колихаєв муситиме скласти депутатський мандат. Це означає, що ЦВК оголосить проміжні вибори нардепа у 184-му окрузі. Проте це не єдиний округ, де вже наступного року мають відбутися проміжні вибори мажоритарників.

На позачергових парламентських виборах 2019 року Ігор Колихаєв балотувався в окрузі №184 як безпартійний самовисуванець (на момент балотування був депутатом Херсонської обласної ради від БПП “Солідарність”, директором ТОВ “Ланаподове-1”, “Українська продовольча корпорація”, “Торговий дім “Продексім”). Виборчі перегони він виграв з 32 674 голосами (44,5%).

Друге місце у 184-му окрузі тоді посів кандидат від “Слуги народу”, директор компанії “Семена Плюс” Данило Репілевський (23 593 голоси, 32,2%), котрий на цьогорічних місцевих виборах балотувався від тієї ж партії до Херсонської облради. А от нардеп 8-го скликання від БПП Іван Вінник, який був мажоритарником від округу №184 протягом 2014-2019 років, вдруге перемогти не зміг і фінішував лише третім, набравши 7811 голосів, або 10,6% (балотувався як самовисуванець).

Ігор Колихаєв не єдиний чинний нардеп, котрий переміг на виборах мера цього року. Так, мажоритарника округу №87 (Івано-Франківська область) від “Слуги народу” Зіновія Андрійовича вчетверте обрали міським головою Надвірної. Він уже подав заяву про складання депутатських повноважень, тож тепер справа за Верховною Радою, яка має позбавити його мандата.

До парламенту Андрійович балотувався 2019 року у статусі того ж таки мера Надвірної – на цій посаді він безперервно перебував з 2006-го. Друге місце в окрузі №87 тоді посів кандидат від “Свободи”, економіст фірми “Ікопласт” Михайло Іваночко (цьогоріч пройшов від тієї ж партії до Івано-Франківської облради). А на третій сходинці опинився висуванець “Європейської солідарності”, директор ТОВ “Прикарпатсервіс” Юрій Голіней (на цьогорічних виборах балотувався до Івано-Франківської облради від партії “Платформа громад”, але не пройшов).

Два скликання Верховної Ради поспіль (2012-2019 роки) нардепом від 87-го округу був Юрій Дерев’янко, котрий, однак, на виборах-2019 не балотувався. Рух ЧЕСНО в месенджері запитав ексдепутата, чи планує він знову висувати свою кандидатуру на довиборах у “рідному” окрузі, проте Дерев’янко не відповів.

Також вакантним стане округ №50 на Донеччині, представник якого у Верховній Раді Руслан Требушкін виграв вибори міського голови Покровська (він уже був мером цього міста протягом 2015-2019 років). На минулорічних виборах до ВРУ кандидат від “Опозиційного блоку” Требушкін переміг самовисуванця, міського голову Добропілля Андрія Аксьонова (цьогоріч знову виграв мерські вибори у своєму місті) з відривом у майже 900 голосів. Третє місце в перегонах у 50-му окрузі посіла кандидатка від “Слуги народу”, адвокатка Тетяна Романцова.

Протягом 2014-2019 років нардепом від округу №50 був ексрегіонал Євгеній Гєллєр, котрий у ВРУ 8-го скликання входив до групи “Відродження”. На виборах 2019-го він балотувався за списком “Опоблоку”, який до парламенту не потрапив.

Нагадаємо, 22 листопада 2020 року другий тур виборів мера відбудеться у Дніпрі, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах, Ужгороді, Дрогобичі, Слов'янську, Нікополі та Бердянську. Зокрема, у Львові з чинним міським головою Андрієм Садовим також змагатиметься народний депутат – Олег Синютка з “Європейської солідарності”.

Раніше Рух ЧЕСНО повідомляв про те, що у місцевих виборах беруть участь майже 50 нардепів. 15 із них балотуються на посади мерів. Інші очолили списки до обласних та міських рад.

Як правило, ті народні депутати, які очолювали список кандидатів до міської чи обласної рад, не відмовляються від мандата та брали участь у виборах лише для того, аби за рахунок власної популярності завести побільше депутатів до місцевої ради. Це – імітація балотування.

Щоправда, деякі народні депутати готові скласти мандат, але лише в тому разі, якщо в раді утвориться коаліція і у них буде шанс стати, наприклад, головою облради.