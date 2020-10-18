Иконы, велосипед и экскурсии. Обзор предвыборного креатива от политиков

(На языке оригинала)

Денис Пристай, "Суспільне"

До місцевих виборів в Україні залишається тиждень, а передвиборча агітація продовжує вражати своїм креативом. Деякі приклади агітації більше схожі на підкуп. Журналісти "Зворотного відліку" на UA: Першому щотижня обирають найнезвичніші способи кандидатів привернути увагу потенційних виборців.

Тестування на COVID-19

Кандидат на посаду голови Дергачівської ОТГ (на Харківщині) Костянтин Жидков для агітації виборців використав безкоштовне тестування на COVID-19. Мобільна станція для здачі ІФА-тестів із партійною символікою та зображенням кандидата від початку жовтня курсує населеними пунктами громади.

Кров у пересувній станції забирають працівники лабораторії при Дергачівській центральній районній лікарні, оголошення ж про безкоштовні тести директор медзакладу розміщував на своїй сторінці у Facebook.

На офіційному сайті Центрвиборчкому зазначається, що Костянтин Жидков нині безробітний. Суспільне намагалося дізнатися, звідки в кандидата кошти на масові тести: Жидков на телефонні дзвінки не відповідає, а в приймальні кандидата відповіді надати не змогли.

І конкурси цікаві

Кандидат на посаду очільника Полтави Сергій Каплін організував передвиборчу лотерею, серед учасників якої переважно діти.

Під час зустрічі Сергій Каплін спілкувався з жителями села. Тим часом охочі могли отримати талон з написом: "4 жовтня. Розіграш подарунків від Сергія Капліна. Головний приз – велосипед!". На талонах зазначалися номери, які потім брали участь у розіграші.

Наприкінці зустрічі відбувся сам розіграш призів. Кандидат у міські голови знаходився біля столу з лототроном та призами з символікою Партії простих людей. Ведучий заходу проводив розіграш, залучивши для цього хлопчика з натовпу, який витягував номери талонів-переможців.

Агітаційні цукерки

У Ковелі на Волині разом зі стандартним набором агітації – ручками та листівками – роздавали ще й льодяники на паличці. І все це з агітаційного намету “Слуги народу”.

На агітаційному матеріалі на користь Романа Шворака було зображення кандидата, гасло "Голосуй правильно", з іншого боку описані тези, чому кандидат хоче стати депутатом та пункти його передвиборчої програми. Як пояснили спостерігачу ОПОРИ – це "власне виробництво кандидата".

Внутрішньодворові роботи

У Черкасах в одному з житлових дворів чоловіки в кашкетах, футболках та жилетах з логотипом партії "Батьківщина" встановили паркан та лавку. Усе це за підтримки кандидата в депутати до Черкаських міської та обласної рад від цієї політсили Юрія Тренкіна. Про що не забули нагадати, зокрема й написами на паркані.

Чоловіки, котрі встановлювали лавки та паркан, розповіли, що роботи виконуються коштом кандидата в депутати Юрія Тренкіна та партії “Батьківщина”. Про це також свідчили банери кандидата на місці робіт, агітаційні газети й листівки, написи на кашкетах та футболках робітників, а також напис на секціях паркану “від Юрія Тренкіна”. Окрім того, за словами чоловіків, у мікрорайоні Митниця працює п’ять подібних бригад.

Безкоштовні розваги

У Чорноморську на Одещині партія "За майбутнє" влаштувала безкоштовний відпочинок для містян в етнопарку, куди організувала ще й безоплатний трансфер. На автобуси, якими возили людей, наліпили прізвище кандидата в мери Чорноморська Василя Гуляєва.

Інформація поширювалася, зокрема через загальнодоступну групу жителів міста Чорноморськ у Viber, де мешканців запрошували відвідати етнопарк "Нью-Васюки" у селі Молодіжне. У повідомленні дорослим обіцяли шашлик та "антидепресанти", а дітям – аніматорів та пригощання.

Безкоштовні маски

У Харкові від імені кандидата в депутати міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Саїда Джавіда роздавали медичні маски, і, звичайно, листівки зі світлиною політика.

Ікони від кандидата

На Житомирщині висуванець на посаду голови Оліївської територіальної громади Анатолій Мельниченко двом церквам на його окрузі подарував по іконі, не забувши відзвітувати про це на своїй Facebook-сторінці.

“Шановні жителі Оліївської громади! Вітаю всіх вас зі святом Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Відвідали з колегами-депутатами храми в селі Кам’янка та Зороків. Намагаємося знаходити можливість, аби храми в наших селах отримували необхідну підтримку”, – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці кандидата.

У коментарі ОПОРІ Анатолій Мельниченко зазначив, що подарунки придбав власним коштом.

Партійний ремонт дороги

На Івано-Франківщині техніку, яка лагодила місцеву трасу, забрендували агітацією партії "За майбутнє". Підприємство, що виконує ремонтні роботи, входить до сфери впливу екснардепа Олександра Шевченка, що нині балотується до облради від партії "За майбутнє".

Як наголошують в Комітеті виборців України, використання символіки політичної партії під час ремонтних доріг можна розглядати як маніпулятивну технологію, що спрямована на введення виборців в оману, та виборчий піар на ремонті доріг.

Особисті гарантії

В Одесі від імені кандидата на посаду очільника міста Дмитра Голубова роздавали пакети з іменними листівками та гарантійним зобов’язанням усередині. У зобов'язанні кандидат обіцяє, що у разі перемоги на виборах наступного року відремонтує двір, в якому мешкають виборці.

Крім того, від імені кандидата у депутати Одеської міської ради Андрія Кисловського містянам роздають "соціальні угоди про представництво інтересів виборців в Одеській міській раді".

В "угодах", які пропонують підписати, йдеться про те, що виборці "мають право" агітувати та голосувати за кандидата, а він, своєю чергою, якщо його оберуть зобов’язаний "брати активну участь у роботі Одеської міської ради" та "представляти інтереси виборців в міській раді".

Політична благодійність

24 вересня громада селища Десна на Чернігівщині отримала автомобіль швидкої від партії “За майбутнє”. Придбали машину за кошти благодійного фонду “Надія Сіверщини”, який належить кандидату в депутати Прилуцької міськради від партії за майбутнє – Олегу Дмитренку.

За інформацією спостерігачів ОПОРИ, благодійний фонд "Надія Сіверщини" СТОВ "Батьківщина" надає матеріальну допомогу на близько 10 мільйонів гривень та утримує соціальну інфраструктуру в населених пунктах, де обробляє землю.

"Сьогодні я є ініціатором, через Благодійний фонд, кошти виділили з всього підприємства "Батьківщина", жодних грошей, ні з неба, ні з бюджету – це кошти з молока, м’яса, зернових", – говорив Дмитренко під час заходу, де були присутні й представники партії "За майбутнє".