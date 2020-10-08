В Киеве отреставрировали старейший фонтан "Самсон" - Кличко

Старейший фонтан Киева "Самсон" на Подоле отреставрирован в соответствии с оригиналами, которые находятся в Национальном художественном музее Украины, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы отреставрировали старейший фонтан Киева "Самсон". Его построили еще в 1749 году на центральной площади Подола, на месте резервуара, из которого местные жители тогда брали воду. Фонтан уже давно не работал. Да и вандалы его неоднократно разрушали. Три месяца назад мы начали реставрацию самого фонтана и ротонды над ним, которая также является памятником архитектуры", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

Он уточнил, что бетонную скульптуру "Самсон" и медную скульптуру "Андрей Первозванный", которая находится на ротонде, отреставрировали в соответствии с оригиналами, которые есть в Национальном художественном музее Украины.

По словам мэра, фонтан подсвечивается с помощью 10 LED-светильников. Кроме того, фонтан оборудован датчиками контроля уровня воды, здесь также полностью заменили инженерные системы.