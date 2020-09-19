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16:47 19.09.2020

Кличко открыл композицию с фигурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка"

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Кличко открыл композицию с фигурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил почитаемый в религиозном эпосе ангел. На Ближнем Востоке, и в христианстве", - сказал Кличко во время церемонии открытия, сообщила его пресс-служба.

Он напомнил, что скульптуры архистратига Михаила украшали и охраняли Киев и в средневековье, и в более позднее время.

"В 1997-1998 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа архангела, который установили над Михайловским собором между его куполами. И тогда я мечтал, что скульптура архангела обязательно должна быть на Владимирской горке. У собора. Мечты сбываются! Сегодня мы открываем очень хорошую, можно сказать, ювелирную скульптуру архангела Михаила, которая украшает новый фонтан", - рассказал Кличко.

Мэр поблагодарил создателей фонтана и меценатов, за счет которых была создана скульптура архистратига Михаила. Город финансировал установление чаши фонтана.

Городской голова убежден, что фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева и архангел Михаил будет "оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы".

Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова. Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

Теги: #скульптура #фонтан #кличко

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