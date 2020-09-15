В Киеве на Оболонской площади открыли обновленный сквер с фонтаном – Кличко

На Оболонской площади в Киеве, неподалеку станции метро "Оболонь", после реконструкции открыли сквер с фонтаном, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро "Оболонь". До этого площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт "архитектурными сооружениями", - написал мэр на своей странице в соцсети Facebook во вторник и выложил видео у фонтана.

Кличко отметил, что теперь фонтан – изюминка сквера, а по вечерам он будет радовать жителей Оболони свето-музыкальными композициями.

В сквере установили современные скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки с фигурными элементами мощения, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

Мэр столицы анонсировал появление еще одного объекта на Оболони в 2021 году: "Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове".