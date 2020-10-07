Эксперты назвали ключевую задачу Кремля на местных выборах в Украине

Михаил Гончар, Владимир Горбач и Сергей Савченко для ZN.UA

Российские спецслужбы работают над тем, чтобы на местных выборах 25 октября к власти в украинских регионах пришли политические силы, цели которых совпадают с интересами Кремля. Для этого РФ использует схему «разумного менеджмента влияний», пишут эксперты Михаил Гончар (Центр глобалистики «Стратегия XXI»), Владимир Горбач (Институт Евроатлантического сотрудничества) и генерал-майор Сергей Савченко.

В своем материале для ZN.UA они называют ключевую задачу кремля: «на фоне недовольства центральной властью в ключевых регионах привести к власти силы, выступающие созвучно с агрессором: максимальное ограничение властных полномочий центральной власти и превращение Украины в (кон)федерацию с дальнейшим распадом на несколько отдельных государств».

Для осуществления этой задачи применяется ложно-целевое программирование, нацеленное на создание новых и углубление существующих «разломов» в информационной, политической, экономической и социальной среде Украины и, как следствие, на повышение протестного потенциала.

С помощью специальной схемы «разумного менеджмента влияний» россияне пытаются сделать так, чтобы потенциал украинского государства работал на достижение целей агрессора и ослабление Украины ее же собственными силами.

«Если агрессор достигнет цели ложно-целевого программирования общества, оно будет прилагать максимальные усилия к достижению ложной цели и само, без видимых факторов внешнего влияния, даже будет бороться за ее достижение, которое будет вести к самоуничтожению государства Украина», - предупреждают авторы.

«Каждый шаг на этом пути будет подаваться как победа. А любая попытка противодействовать процессу разрушения государства будет сопровождаться мощными информационными ударами по авторам возражений и обвинением их в попытке не допустить народ к власти и нежелании услышать «голос народа», - отмечают они.

Управление этой схемой «разумного менеджмента влияний» возлагается на группировку агентуры влияния, задача которой — формулировка и продвижение в публичном пространстве ложных целей прежде всего для высшего государственного руководства.

Провайдерами ложных программных установок становятся наскоро созданные политические партии. Причем далеко не все из них используют откровенно пророссийскую риторику. Некоторые олигархические проекты ограничиваются критикой западного, евроатлантического вектора развития, отказ от которого в итоге приведет в деградации украинского государства.

«Вот откровения из обращения одного из лидеров новообразованной партийно-олигархической группировки: «Мы сделали первый шаг — объединились в крепкую партию. Второй шаг — победить на местных выборах. А потом — победить на парламентских и изменить страну». Это только на первый взгляд — общая фраза, которую может произнести лидер любой партии, ведь каждая партия идет к власти, чтобы изменить страну. На самом деле, если посмотреть на конечного бенефициара партийной группировки и запоребриковую фразеологию об «иностранных агентах», «Соросе и соросятах», МВФ, то сразу становится понятно, в какую сторону хотят изменить страну: именно в ту, которая нужна агрессору», - поясняют эксперты.

Аннексировав Крым и оккупировав ОРДЛО, Кремль получил международные санкции и столкнулся с серьезным вооруженным отпором Украины. Российское руководство вынесло уроки из совершенных ошибок, скорректировало и усовершенствовало методы гибридной войны против Украины. Теперь в ход идет не только грубая военная сила, а и информационные телеканалы и другие СМИ, ретранслирующие российские нарративы, а также агенты влияния Кремля в украинском политикуме.

Настойчиво пытаясь принять законодательство о прямом народовластии, в том числе о местных референдумах, «Слуга народа» играет на руку государству-агрессору, фактически давая ему инструмент реализации планов на Востоке и Юге страны.