Проект "Честные и свободные выборы" от "Опоры"

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Медіагрупа StarLightMedia разом з Громадянською мережею ОПОРА продовжують інформаційну кампанію за чесні і вільні вибори. Право на волевиявлення без обманів та фальсифікацій українці відстоюватимуть 25 жовтня під час обрання депутатів до місцевих рад.

Цивілізоване та демократичне суспільство не може відбутись без прозорих виборів. Однак в Україні досі постають проблеми підкупу виборців, великої кількості порушень на дільницях та низької мотивації громадян голосувати.

Частково уникнути цих перешкод дає можливість просвітницька кампанія, до якої готові долучитись інформаційні служби StarLightMedia. Разом з ОПОРОЮ медійники будуть забезпечувати об’єктивну оцінку виборчого процесу в інтересах суспільства.

«Цього року місцеві вибори відбуватимуться за новим виборчим законодавством, з новою виборчою системою, незвичною для широкого загалу формою бюлетенів, з новими підходами до застосування покарань за порушення. Щодо цих новацій необхідно у вкрай короткі терміни якісно поінформувати громадян. Запобігти порушенням та маніпуляціям є більш реалістичним завданням, ніж потім боротись за притягнення порушників до відповідальності. Нашою спільною метою є просвіта виборців, правдиве інформування аудиторії про перебіг кампанії, реагування на суспільний інтерес», - зазначила координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Також одними із важливих моментів для висвітлення у ЗМІ стануть гендерні квоти та дотримання гендерної рівності на виборах, інформація про кандидатів-двійників та незалежне спостереження за виборчим процесом.

«Нас очікують непрості вибори. Вперше треба проголосувати за партію, а потім ще й за кандидата у списку цієї ж партії. Вперше - після реформи територіального устрою. Тому ми б хотіли, щоб це були перші вибори, коли люди розуміють, що вони вибирають справді місцеву владу. Тож ми продовжуємо активну освітню кампанію і запрошуємо усі відповідальні медіа та громадські організації доєднуватись до нашого партнерства з ОПОРОЮ», - підкреслює президент StarLightMedia Олександр Богуцький.

Якщо ви стали свідками порушень законодавства під час виборів, закликаємо звертатися до Національної поліції за номером 102 та за регіональними контактами команди незалежних спостерігачів ОПОРИ на сайті oporaua.org.