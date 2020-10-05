Цифровая агитация: как политики собирали персональные данные на выборах–2019

(Подается на языке оригинала)

Денис Пристай, "Суспільне"

Політики в усьому світі використовують діджитал технології, щоб впливати на цільовий електорат та отримувати підтримку прихильників. Як приклад можна згадати президентську кампанію 2016 року, коли британську Cambridge Analytica звинуватили у використанні особистих даних користувачів соцмереж задля маніпулювання думкою виборців на користь Дональда Трампа.

Лабораторія цифрової безпеки, громадянська мережа “ОПОРА” та стипендіатка Празького центру громадянського суспільства Тетяна Богданова презентували результати спільного дослідження щодо використання персональних даних виборців під час парламентських виборів в Україні 2019 року. Автори дослідили, як п'ять партій збирали інформацію онлайн: “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, “Батьківщина”, “Опозиційна платформа – За життя” та “Голос”.

Ділимося деталями дослідження й розповідаємо як сайти політсил збирають персональні дані.

Збір даних

Усі партії, які фігурують у дослідженні, збирали персональні дані відвідувачів за допомогою різноманітних реєстраційних форм на сайтах, файлів cookies, у соціальних мережах.

Результати аналізу свідчать про те, що жодна з політсил не дотрималася в повному обсязі вимог і принципів отримання поінформованої згоди користувачів, встановлених у законі “Про захист персональних даних”.

До прикладу, тільки на сайтах двох партій була опублікована “політика конфіденційності”, три партії просили користувачів дати згоду на обробку їхніх персональних даних. Крім того, чотири з п’яти партій використовували різноманітні аналітичні сервіси, які можуть відстежувати активність особи в мережі та надсилати дані третім сторонам.

Абсолютно всі використовували cookies. Інформували користувачів про це тільки дві партії, разом з тим згоди на використання цих даних вони не запитували. Жодна із вебсторінок не попереджала користувачів, що ті надають свої персональні дані з моменту переходу на їхній сайт.

Безпека сайтів

Усі аналізовані сайти використовувались для збору персональних даних. Своєю чергою, вимоги безпеки до таких вебсторінок серйозніші у порівнянні з класичними сайтами-візитками.

Згідно зі статтями 7 та 24 Закону про захист персональних даних, політичні партії мають забезпечити реальну спроможність власних сайтів захищати дані користувачів від перехоплення чи втрати.

Чотири з п’яти сайтів мали ті чи інші вразливості:

незашифрований весь сайт або його частини;

неоновлені модулі та програмне забезпечення з відомими вразливостями;

щонайменше в одному випадку волонтери знайшли низку вразливостей.

Автори зазначають, що ці фактори свідчать про відсутність системного підходу до безпеки сайтів та вважають за необхідне проводити обов’язкові аудити партійних сайтів до початку виборчої кампанії.

Загальні висновки

Нові інструменти, які збирають і використовують персональні дані для політичних цілей, набувають дедалі більшої популярності й масово використовуються в умовах ігнорування правових норм. У чинному законодавстві недостатньо важливих роз'яснень щодо механізмів і заходів безпеки, які потрібні для регулювання цифрової агітації та захисту персональних даних виборців.

Ускладнює ситуацію й те, що суспільство не має можливості чітко зрозуміти й усвідомити, до яких саме технологій звертаються політичні суб’єкти впродовж кампанії. Через слабку обізнаність про можливі ризики в Україні відсутня культура приватності в інтернеті.

Чому це важливо

Загалом сookies – це дані, які зберігаються в текстовому вигляді й самі по собі не роблять абсолютно нічого. Разом з тим сервер зчитує потрібну інформацію й відстежує таким чином дії користувача під час сеансу на сайті.

По суті сookies дають можливість сайтам запам’ятати важливу інформацію про користувача: звідки відбувається вхід, реєстраційний логін, мову. Найчастіше саме ці файли дозволяють вам щоразу не вводити свої логіни і паролі, зокрема саме тому так важливо, щоб сайт мав хороший захист й ці дані не потрапили в руки сторонніх осіб.

Крім того, файли сookies допомагають підбирати рекламу конкретно “під людину”, тому зібрану інформацію політичні партії можуть використовувати надалі для точнішої агітації в інтернеті.

Текст підготовано з використанням матеріалів Громадянської мережі “ОПОРА“