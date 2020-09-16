Выборы

Выборы

17:06 16.09.2020

Некоторые страницы в Fb были против Филатова, а теперь его поддерживают – "Чесно"

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Некоторые страницы в Fb были против Филатова, а теперь его поддерживают – "Чесно"

(Подается на языке оригинала)

У серпні частина сторінок, які публікували “чорну” рекламу проти Бориса Філатова, почала розміщувати рекламні дописи на його підтримку. Про це свідчать дані Facebook Ad Library, пише рух "Чесно".

Так, сторінка “Днепр, Украина” до серпня публікувала дописи проти Бориса Філатова й на підтримку Святослава Олійника, голови Дніпропетровської обласної ради, та партії ОПЗЖ. А вже від серпня вона підтримує Філатова та партію “Пропозиція”. 

Аналогічна ситуація зі сторінками “Из Днепра”, “Это Днепр”, “Днепр сейчас”, “Днепр наизнанку”, котрі розміщують переважно однакові рекламні дописи. 

Просуває ці сторінки дніпровська рекламна компанія “Шторм Діджитал”. Серед її засновників є ТОВ “АЙ ТІ ГРУП”. Його директор Дмитро Шевчук 2015 року балотувався до Дніпровської міської ради від “Самопомочі”. 

Загалом у серпні найбільше сторінок з “чорною” рекламою стосувалися саме міста Дніпра. Сторінка “Издание Лица”, яка лише протягом серпня витратила на рекламу 8,1 тисячі доларів, публікувала рекламу проти Бориса Філатова, Геннадія Корбана, а водночас мала позитивні дописи про Сергія Риженка (партія “Слуга народу”) та Олександру Климову (партія “Команда Дніпра”).

Сторінка “Закулисье Днепра” витратила на рекламу в серпні 4,4 тисячі доларів і також публікувала дописи проти Бориса Філатова, Геннадія Корбана та політичної партії “Пропозиція”.

Громадський рух ЧЕСНО збирає інформацію про політичні партії та кандидатів у спецпроєкті Polithub, де кожен виборець має змогу не лише знайти біографію кандидата, а й перевірити його на доброчесність.

 

Теги: #мнения2019 #мнения

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