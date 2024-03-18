Польские порты загружены на 60% от своей мощности, на долю украинского транзитного зерна приходится 10% - польские СМИ

Польские порты не переполнены украинским транзитным зерном, оно не влияет на сбыт польских фермеров, заявил аналитик сельскохозяйственных рынков InfoGrain Мирослав Марчиняк отраслевому изданию farmer.pl.

Согласно сообщению, в последние недели в польских СМИ обсуждается проблема излишков на внутреннем рынке Польши зерна, которое необходимо экспортировать. Его объемы оценивается в 4-5 млн тонн.

"Заявления журналистов и политиков не подкреплены достоверными данными", - подчеркнул Марчиняк.

Говоря об украинском зерне, он выразил уверенность, что оно не занимает место в польских портах. Эксперт сослался на данные украинских госчиновников, которые констатируют, что в январе-феврале 2024 года через польские погранпереходы прошло 515 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Из этого количества только 24,3 тыс. тонны были адресованы польским получателям, из них 23,3 тыс. тонн сои и 723 тонны ячменя.

По данным InfoGrain, крупнейшими получателями украинских зерновых и масличных культур, прошедших через Польшу, стали Германия – 195,4 тыс. тонн, Нидерланды – 58,3 тыс. тонн, Литва/Латвия – 21,8 тыс. тонн.

"К сожалению, нет точных статистических данных о том, какой процент этого зерна прошел через Польшу автомобильным/железнодорожным транзитом и какой процент был перевален через национальные порты. Однако, сократив общий объем выходящего за наши границы экспорта в Германию, Нидерланды и страны Балтии (в основном это осуществлялось железнодорожным транспортом), в текущем календарном году через национальные порты было вывезено около 205 тыс. тонн украинских зерновых и масличных культур (в основном кукурузы). Это около 100 тыс. тонн в месяц, т. е. примерно 10% наших перегрузочных мощностей, которые в данный момент не используются полностью", - рассказал аналитик.

Анализируя украинский рынок, он отметил существенное увеличения перевалки через черноморские порты, которые на данный момент являются более выгодными для украинских аграриев.

"Транзит украинского зерна через Польшу в последующие месяцы существенно теряет свою привлекательность", - констатировал Марчиняк.

Он привел данные, согласно которым после очень хорошей первой части сезона - период с июля по декабрь 2023 года - январь и февраль продемонстрировали значительный спад перевалки зерна в портах Польши. Перевалочные мощности были загружены только на 60%. Экспорт в январе и феврале 2024 года составил 534 тыс. тонн и 566 тыс. тонн соответственно.

Отвечая на вопрос, с чем связано падение перевалки зерна в портах, Марчиняк пояснил, что высокая перегрузка в первой половине сезона, особенно в период с июля по ноябрь 2023 года, стала результатом реализации ранее заключенных контрактов по гораздо более выгодным ценам.

"В последние месяцы польское зерно стало неконкурентоспособным на мировых рынках, а ограниченное предложение со стороны фермеров не стимулировало экспортеров активно искать рынки сбыта. Отсюда и наблюдаемое снижение скорости перевалки", - пояснил эксперт.