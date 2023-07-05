Економіка

18:06 05.07.2023

Крім повернення до довоєнного рівня, інших підвищень податків до кінця війни не планується - Шмигаль

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Крім повернення до довоєнного рівня, інших підвищень податків до кінця війни не планується - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про відсутність планів підвищення податків до кінця війни, крім їх повернення до довоєнного рівня.

"Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр зазначив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема, повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено в перші місяці війни.

"Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо, і, впевнений, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #війна #податки

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