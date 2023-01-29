Економіка

15:02 29.01.2023

Санкції, запроваджені західними країнами та Україною щодо РФ, вже мають потужний ефект і впливають на російську економіку - Свириденко

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Санкції, запроваджені західними країнами та Україною щодо РФ, вже мають потужний ефект і впливають на російську економіку - Свириденко

Економічні санкції, які були запроваджені західними країнами і Україною проти РФ, вже мають потужний ефект і впливають на російську економіку, заявила віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"За підсумками року зафіксовано дефіцит бюджету в розмірі 3,35 трильйона рублів, або близько 2,3% ВВП. росія була змушена збільшити випуск внутрішніх запозичень, причому за плаваючими ставками, що збільшить витрати на обслуговування боргу.

Міністр зазначила, що російський Фонд національного добробуту, кошти якого з жовтня використовуються на покриття дефіциту бюджету зменшився на десятки мільярдів доларів США: якщо на кінець 2021 року в фонду було $182,59, то на сьогодні - близько $148.

"При цьому тенденції лише погіршуються, цього року очікується дефіцит бюджету рф на рівні принаймні 6%. В разі більш жорсткої позиції санкційної коаліції щодо Price Cap на нафту та нафтопродукти ситуація буде ще гіршою ", - наголосила Свириденко.

Вона також зазначила, що одним з головних завдань Міжвідомчої робочої групи з реалізації санкційної політики в 2023 році є подальше посилення ефективності санкцій.

Зокрема, за словами міністра, йдеться про опрацювання точкових санкцій щодо осіб, майно яких може бути конфісковано в передбаченому законодавством порядку в Україні, тому що "активи ворогів України повинні бути стягнуті на користь держави і працювати на неї".

Коментуючи ж недавнє рішення РНБО, а також указ президента України, що вводить його в дію, про запровадження санкцій проти російських і білоруських компаній, що займаються перевезенням вантажів, лізингом транспортних засобів і хімічним виробництвом, Свириденко зазначила, що тепер активи підсанкційних осіб, зокрема залізничні вагони, працюватимуть на користь економіці та обороні України.

Як повідомлялося напередодні, Україна запровадила санкції проти 182 російських і білоруських компаній, які переважно займаються перевезенням вантажів, лізингом транспортних засобів і хімічним виробництвом, а також трьох індивідуальних підприємців.

У цьому переліку, зокрема, російські "Уралкалий", Казанське ПАТ "Органический синтез", "Башкирская содовая компания", "Сибирская угольная энергетическая компания", білоруські "Беларуськалий", "Гомельский химический завод", "Лакокраска" и "Кроноспан ОСБ". Крім того, зокрема, під санкції потрапили "ВТБ Лизинг", "Газпромбанк Лизинг", "Райффайзен-Лизинг" і "Белгазпромбанк".

У списку також "Білоруська залізниця" і білоруський "ЕвроТрансВагон", російські "Интер Карго Компани", "Газпромтранс", "Русская контейнерная компания", "Первый промышленный оператор", "Инвестиционная вагонная компания", "Грузовая компания" і "Федеральная грузовая компания".

Теги: #рф #санкції

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