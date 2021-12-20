Экономика

17:11 20.12.2021

НКРЭКУ повысила тарифы на распределение э/э для областных ОСР с 1 января на 10,3-30% для потребителей 1-го класса и на 0,5-17,7% - 2-го

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НКРЭКУ повысила тарифы на распределение э/э для областных ОСР с 1 января на 10,3-30% для потребителей 1-го класса и на 0,5-17,7% - 2-го

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 17 декабря повысила тарифы на распределение электроэнергии с 1 января 2022 года для областных операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) от 10,3% ("Сумыоблэнерго") до 30% ("Черкассыоблэнерго") – для первого класса потребителей и от 0,5% ("Сумыоблэнерго") до 17,7% ("ДТЭК Киевские электросети") – второго.

Тарифы на распределение по двум классам потребителей были повышены для всех ОСР, за исключением "Тернопольоблэнерго" и "Львивоблэнерго", для которых они были снижены по второму классу соответственно на 2,14% и 0,04%.

Также тарифы были уменьшены для "Нафтогаз Тепло" по первому классу напряжения в Новояворивске (Львовская обл.) – на 15,25% и по второму классу – в Новом Роздильне (Львовская обл.) – на 21,5%. 

Однако "Нафтогаз Тепло" распределяет э/э на ограниченной локальной территории и его тарифы не отражают общей тенденции региональных ОСР.

С 1 января наиболее высокий тариф на распределение э/э по первому классу будет действовать для "Луганское энергетическое объединение" – 415,49 грн/МВт-ч, по второму – для "ДТЭК Высоковольтные сети" – 1 918,22 грн/МВт-ч.

Как сообщил в ходе заседания комиссии глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, регулятор планирует пересмотреть тарифы на распределение э/э для ОСР после завершения отопительного сезона – с 1 мая 2022 года, в том числе с целью увеличения расходов ОСР по статье "расходы на оплату труда".

Теги: #нкрэку #тарифы
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