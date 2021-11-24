Экономика

18:50 24.11.2021

Украина вне образования, здравоохранения и обороны ограничит рост минимальной зарплаты инфляцией +2% – меморандум с МВФ

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Украина вне образования, здравоохранения и обороны ограничит рост минимальной зарплаты инфляцией +2% – меморандум с МВФ

Украина обязалась ограничить рост минимальной заработной платы в пределах уровня инфляции +2% и усиливать адресность социальных программ, говорится в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), который Фонд опубликовал в среду.

Согласно ему, в то же время Украина будет уделять приоритетное внимание расходам на здравоохранение, образование, оборону и безопасность.

В частности, расходы на образование будут доведено до установленных законом 7,3% ВВП, как это установлено законодательством. При этом предлагается предусмотреть рост зарплат учителей на 8%, стипендий - на 50%.

Госбюджет-2022 будет также предусматривать финансирование обороны и безопасности в объеме свыше минимального уровня 5% ВВП.

Также Украина взяла на себя обязательство предоставить субсидии на отопительный сезон 2021-2022 самым бедным муниципалитетам в размере до 1 млрд грн и поддержку всем местным органам власти путем отчисления в их бюджеты в 2022 году 4% налога на доходы физических лиц, или около 11,4 млрд грн.

В то же время для обеспечения приоритетных расходов в 2022 году Украина намерена до конца ноября принять "ресурсный" законопроект 5600, который позволит в следующем году увеличить доходную часть на 0,5% ВВП.

"Мы намерены внести поправки в налоговый кодекс к концу ноября 2021 года. Мы планируем направить эти дополнительные доходы на капитальные затраты и увеличить ассигнования на программу ЖКХ, когда весной будут пересмотрены контракты на поставку газа с фиксированной ценой", – говорится в меморандуме.

Согласно обнародованным документам, в следующем году МВФ прогнозирует номинальный ВВП Украины на уровне 5,867 трлн грн по сравнению с 5,213 трлн грн в этом году.

Теги: #меморандум #зарплата #мвф
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