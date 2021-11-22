Экономика

17:20 22.11.2021

Тимошенко озвучила план неотложных действий по спасению энергетики

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Тимошенко озвучила план неотложных действий по спасению энергетики

В энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация, поскольку дефицит угля составляет минимум 2,5 миллиона тонн, дефицит газа – не менее 2 миллиардов кубов, а на складах осталось всего 350 тысяч тонн угля, чего хватит только до третьей декады декабря, считает народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины" в понедельник, соответствующее заявление нардеп сделала во время рабочего визита на ТЭЦ №5, в ходе которого она рассказала, что совместно с экспертами команда "Батькивщины" разработала план действий, предотвращающий энергетический кризис, который положен в основу соответствующего проекта постановления Верховной Рады, которое уже внесено на рассмотрение парламента.

"Первое, что нужно делать – это вводить энергетическое чрезвычайное положение, как это предусмотрено законом о рынке газа. Это обозначит создание балансов, расчет того, что и как следует делать с потреблением и пополнением энергетических ресурсов. А во-вторых, немедленно создать специальную правительственную комиссию, которая будет состоять из экс-министров энергетики, бывших управляющих разных направлений энергетической отрасли. Эта профессиональная команда должна быть рядом с правительством, даже не занимая никаких должностей. Ведь те вызовы, которые возникли перед Украиной, свидетельствуют о том, что правительству не хватает профессионалов", – подчеркнула Тимошенко.

По ее убеждению, сейчас, "когда энергетическая отрасль находится в ощутимом кризисе, нужно срочно спасти и сохранить энергосистему".

"Третье, что мы настаиваем сделать немедленно, – внести все необходимые изменения в бюджет, проинвентаризировать деньги, которые есть на счету "Нафтогаза", и выкупить 3 миллиарда кубов газа, которые находятся в газовых хранилищах и принадлежат частным собственникам, по договорной цене. Это может покрыть одну часть недостатка. Также мы рекомендуем немедленно закупать уголь там, где только можно. Безусловно, кроме территорий, где мы политически не можем его покупать", – отметила нардеп. .

Также, по ее словам, в сложившейся ситуации необходимо наладить сотрудничество с местными громадами и и совместно противостоять возможным вызовам.

"Мы рекомендуем всем громадам, где есть принадлежащие им генерирующие компании, резервные мощности загрузить резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти должны сейчас вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению наводнения, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и т.д.", – отметила глава "Батькивщины".

Она добавила, что для "всестороннего наведения порядка в энергетике необходимо убрать коррупционного посредника НАК "Нафтогаз" и изменить политику управления страной".

"Если нам удастся изменить стратегию, которой нас сегодня ведут, и людей, которые эту стратегию осуществляют, то у Украины никогда не будет никаких кризисов и она будет жить спокойно и абсолютно успешно", – резюмировала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #энергетика
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