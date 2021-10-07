Украинские перевозчики сэкономили более 7 млн грн на отмене платы за бронирование международных перевозок

Украинские перевозчики вынуждены были платить по 50 грн за бронирование каждой международной перевозки, из-за чего теряли значительные средства; после отмены платных бронирований было сэкономлено более 7 млн грн, написал заместитель министра инфраструктуры Мустафа-Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Два месяца назад каждый украинский перевозчик, который хотел пересечь государственную границу, вынужден был платить 50 грн за бронирование разрешения на международные перевозки. Разрешения - это такие специальные бланки, которые выдаются правительствами других стран и дают право на пересечение границы", - пояснил он.

По словам Найема, 50 грн - сумма небольшая, но с учетом почти миллиона пересечений границы с рынка было взыскано более 60 млн грн. "За что именно взимают эти 50 грн, объяснить не мог никто - ни работники министерства, ни уже уволенное руководство "Укртрансбезопасности". В конце концов, мы решили внедрить новую систему автоматизированной выдачи разрешений и отменили искусственную плату непонятно за что", - рассказал замминистра.

Он отметил, что уже более двух месяцев бронирование разрешений на международные перевозки - бесплатное, автоматическое и оформляется через новую систему ШЛЯХ. За это время услугой воспользовались 5 371 перевозчиков, 27 345 транспортных средств получили разрешения, выдано 113 тыс. заказов.

"И главное – 7,308 млн грн, сэкономленных перевозчиками за счет отмены платы за бронирование. Это уже реальность", - добавил Найем.