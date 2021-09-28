Экономика

15:59 28.09.2021

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

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Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Украина планирует развивать железнодорожную инфраструктуру в сообщении с морскими портами, сообщило Министерство инфраструктуры Украины на сайте во вторник,

"Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами, поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море - железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы", - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков, который цитируется в сообщении.

По его словам, Украина имеет большой экспортный потенциал и новая команда министерства активно работает над его развитием.

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Например, в ЕС доля контейнерных перевозок - около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%", - подчеркнул Кубраков.

В настоящее время, по его словам, Украина не может в полной мере использовать фактор своего географического положения, поскольку фактически ее железнодорожная и портовая инфраструктура все еще находятся в устаревшем состоянии.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай и в будущем планирует сделать такие отправки регулярными.

Между Украиной и Китаем уже давно велись переговоры по развитию экспортного потенциала. Этот вопрос поднимал и президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Ялтинская Европейская Стратегия 2021".

Теги: #большое_строительство #кубраков #мининфраструктуры
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